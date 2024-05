Birkózás: László Koppány kihozta magából a legtöbbet az U23-as Eb-n

Mint arról beszámoltunk, egy-egy ezüst- és bronzéremmel végeztek a magyar kötöttfogású birkózók a Bakuban zajló U23-as Európa-bajnokságon. A mieink közül a legjobb eredményt a 18 éves László Koppány Simon érte el, aki első éves juniorként meglepetésre meg sem állt a fináléig a nehézsúlyúak között, és végül ezüstérmet szerzett az idősebbek kontinensviadalán.

„Bár az elveszített döntő miatt maradt bennem minimális hiányérzet, összességében fantasztikus élményként fog megmaradni bennem az Eb-szereplés.

Azt mondhatom, sikerült magamból kihozni a maximumot

– mondta László az Utánpótlássportnak.

Kezdésként Koppány 4–1-re legyőzte a nála öt évvel idősebb, U23-as Eb-ezüstérmes grúz Giorgi Copurasvilit a negyeddöntőben, majd a legjobb négy között az orosz Dimitrij Baborikot is sikerült felülmúlnia 1–1-re, később szerzett ponttal.

„Nem kaptam könnyű sorsolást, hiszen a tavalyi Eb-ezüstérmes grúz srácot kaptam meg első ellenfélként. Ugyanakkor cseppet sem illetődtem meg tőle, hiába volt nálam jóval idősebb. Határozottan léptem föl ellene, uraltam a meccset. Úgy éreztem, hogy a riválisok először még nem igazán vettek komolyan engem, mivel fiatalabbként én kvázi ismeretlennek számítottam ebben a mezőnyben.

Azonban a grúz versenyző legyőzésére már többen is felkapták a fejüket.

Ezután jött az orosz ellenfél, akivel pályafutásom egyik, hanem a legnehezebb meccsét birkóztam. Iszonyatosan elfáradtam a végére, de a szívem vitt előre, és megküzdöttem a döntőbe jutásért. Ezzel legbelül kicsit meg is nyugodtam, mert biztossá vált az éremszerzésem.”

Az FTC-KIMBA versenyzője a másnapi döntőben végül nem bírt az U23-as Eb-címvédő, U20-as világ- és Európa-bajnok ukrán Mihajlo Visnicekijjel, így a dobogó második fokára állhatott fel. Ezzel egyébként első alkalommal nyert érmet utánpótlás-világversenyen.

Teher nélkül, izgatottan vártam a finálét, fizikailag jó állapotban, felkészültnek éreztem magam, ám sajnos kiütközött a rutintalanságom,

úgy érzem, elvitt a hév, és olyan taktikai hibát követtem el, amelyet nem szabadott volna. Nem baj, most már nem szomorkodom emiatt, tanulni fogok ebből is. Az ezüstérem remek visszajelzés, hogy jó úton haladok. Ez a siker most mindenképpen nagy lendületet és önbizalmat ad a folytatásra. Mindezek után az őszi világbajnokságon nem is lehet más a célom, minthogy megismételjem a döntőbe jutást, sőt, szeretnék még fényesebb érmet szerezni.”

(Kiemelt képen: László Koppány Forrás: UWW/MBSZ)