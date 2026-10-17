Nemzeti Sportrádió

Rövidpályás úszó vk: Pápai újabb remek idővel ezüstérmes 800 méter gyorson

2026.10.17. 20:04
Fotó: Getty Images
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Pápai Olivér 800 m gyors rövidpályás úszó vk
Pápai Olivér egyéni csúccsal ezüstérmet nyert 800 méteres gyorsúszásban a rövidpályás világkupa-sorozat harmadik, asztanai állomásának szombati versenynapján.

A győriek 16 éves sportolója 7:35.58 perces idővel csapott célba, ennél jobbat Magyarországon – a szövetség tájékoztatása szerint – eddig csak a szám világ- és Európa-bajnoka, Sárkány Zalán tudott.

Pápai – aki 14 másodpercet javított a tavalyi rövidpályás ob-n elért egyéni legjobbján – élete első nemzetközi rövidpályás viadalát három éremmel zárta, korábban 1500 méter gyorson ugyancsak második, míg 400-on harmadik volt.

A tinédzser magyar úszó novemberben ott lesz a dakari ifjúsági olimpián.

Pápai Olivér 800 m gyors rövidpályás úszó vk
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