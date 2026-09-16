Gyász: elhunyt Ronald Koeman felesége

A hírt maga Ronaldo Koeman erősítette meg a hivatalos Instagram-oldalán, ahol közös fotót is megosztott feleségével, és megható sorokkal vett végső búcsút: „Mély szomorúsággal, ugyanakkor hatalmas büszkeséggel és szeretettel búcsúzunk csodálatos feleségemtől, szeretett édesanyától és nagymamától” – írta a korábbi FC Barcelona-játékos, aki legutóbb a holland válogatottat irányította.

Bartinánál 2010-ben diagnosztizáltak krónikus mellrákot, amely 2018-ban, majd 2023-ban is kiújult. Ronald Koeman korábban arról is beszélt, hogy felesége rendszeresen kezelésre jár: „Minden szerdán kezelést kap, amely után egy-két napig mellékhatások jelentkeznek” – mondta még a világbajnokság előtt.

Bartina és Ronald Koeman életük jelentős részét együtt töltötték. Az asszony végig férje mellett állt, miközben nagyrészt távol maradt a reflektorfénytől.