Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt Ronald Koeman felesége

T. Z.T. Z.
2026.09.16. 11:35
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Ronald Koeman és Bartina (Fotó: Getty Images)
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Hollandia gyász Ronald Koeman
Hatvanöt éves korában, kedden elhunyt Ronald Koeman felesége, Bartina Koeman Boddeveld, aki hosszú éveken át küzdött mellrákkal.

A hírt maga Ronaldo Koeman erősítette meg a hivatalos Instagram-oldalán, ahol közös fotót is megosztott feleségével, és megható sorokkal vett végső búcsút: „Mély szomorúsággal, ugyanakkor hatalmas büszkeséggel és szeretettel búcsúzunk csodálatos feleségemtől, szeretett édesanyától és nagymamától” – írta a korábbi FC Barcelona-játékos, aki legutóbb a holland válogatottat irányította.

Bartinánál 2010-ben diagnosztizáltak krónikus mellrákot, amely 2018-ban, majd 2023-ban is kiújult. Ronald Koeman korábban arról is beszélt, hogy felesége rendszeresen kezelésre jár: „Minden szerdán kezelést kap, amely után egy-két napig mellékhatások jelentkeznek” – mondta még a világbajnokság előtt.

Bartina és Ronald Koeman életük jelentős részét együtt töltötték. Az asszony végig férje mellett állt, miközben nagyrészt távol maradt a reflektorfénytől.

 

Hollandia gyász Ronald Koeman
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