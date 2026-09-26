Így tört ki a balhé az ukránok elleni NL-meccs végén – videó

Mint arról beszámoltunk, a magyar–ukrán NL-meccs utolsó perceiben összetűzésbe keveredtek a játékosok. A mostani videóban azt a pillanatot nézheti meg, hogyan kezdődött el a balhé.

A meccs után Szoboszlai Dominik és Ilja Zabarnij is elmondta, hogy ilyen a foci, néha megesik.