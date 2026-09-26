Érik a botrány Debrecenben – vajon lesz végül Izrael–Írország NL-meccs?

Mint ismert, Izrael válogatottja a közel-keleti háborús helyzet miatt semleges pályán játssza hazai mérkőzéseit, a Nemzetek Ligája-meccseit – így az Írország ellenit is – a debreceni Nagyerdei Stadionban.



Korábban beszámoltunk arról, hogy az Ír Labdarúgó-szövetség (FAI) – a gázai háborúra hivatkozva – azt kérte az európai szövetségtől (UEFA), hogy függessze fel Izrael szereplését a kontinentális versenysorozatokban. A FAI később mégis vállalta a mérkőzések lejátszását, de durva szócsata bontakozott ki a felek között.



Heimir Hallgrímsson, az ír válogatott izlandi szövetségi kapitánya például ezt mondta: „Nem a népirtókkal, hanem a népirtók ellen, nem Izraellel, hanem Izrael ellen játszunk” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ha az orosz válogatottat kizárták az ukrajnai invázió miatt, Izraelt a palesztinokkal szembeni agresszió miatt kellene szankcionálni. „Nem a tudatlansággal, a képmutatással és az ostobasággal játszunk, hanem az ellen az edző ellen, aki mindezt megtestesíti” – egyebek mellett ez állt az izraeli labdarúgó-szövetség válaszában.



A történet szombaton folytatódott: az UEFA illetékese először azt jelentette be a Nagyerdei Stadionban várakozó tudósítóknak nem sokkal a sajtótájékoztató előtt, hogy azt a csapat edzése utánra halasztották, ám kisvártatva visszatért, és közölte, hogy az edzést is elhalasztották, és egyelőre nem tudni, mikor lesz a sajtóesemény – ha egyáltalán lesz. Később az a hír terjedt el, hogy lesz, de egy szállodában.



Az eseményt kiemelten kezelő BBC úgy tudja, hogy az ír játékosok pénteken egyeztettek arról, mi lenne részükről a helyes lépés. Kezdetben olyan hírek szivárogtak ki, hogy a mérkőzést nem szándékoznak bojkottálni, csupán közleményben hozzák nyilvánosságra álláspontjukat, de a szombati fejlemények további bizonytalanságot keltenek – állítólag legalább egy futballista jelezte, hogy nem hajlandó pályára lépni.



Az Európai Unió tagjai közül Írország az egyik legnagyobb kritikusa a 2023. őszi, 1200 halálos áldozatot követelő Hamász-terrortámadás nyomán kirobbant gázai háborúnak. Korábban több mint 160 ír sportoló nyílt levélben arra kérte a labdarúgó-válogatottat, hogy bojkottálja az Izrael elleni mérkőzést; a „Stop the Game” kampányt támogatja a korábbi szövetségi kapitány, Brian Kerr és a 103-szoros válogatott labdarúgó, James McClean is.



A vasárnapra kiírt debreceni mérkőzés után néhány nappal, október 4-én szintén semleges pályán, Topolyán játszaná le a „visszavágót” a B-ligában szereplő két válogatott.