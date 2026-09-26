Nemzeti Sportrádió

Szőcs Árpád László a Magyar Teniszszövetség új elnöke

SZELECZKI RÓBERTSZELECZKI RÓBERT
2026.09.26. 13:29
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Szőcs Árpád László lett a Magyar Teniszszövetség elnöke (Fotó: Dömötör Csaba)
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Szőcs Árpád László elnökválasztás Magyar Teniszszövetség
A Magyar Teniszszövetség szombati rendkívüli tisztújító közgyűlésén három elnökjelöltre szavazhattak a megjelentek: Hornok Miklósra, Kosztoványi Rolandra és Szőcs Árpád Lászlóra. A közgyűlésen Szőcs Árpád László szerezte meg a szavazatok több mint felét, így őt választották meg a szervezet élére, megbízatása 2028. július 28-ig szól.

Szombaton megtartotta rendkívüli tisztújító közgyűlését a Magyar Teniszszövetség (MTSZ) a budapesti Nemzeti Edzésközpontban. A korábbi elnök, Lázár János május 29-ével mondott le, a szervezet június 3-án tűzte ki a közgyűlést szeptember 26-ára. Az elnöki pozícióra eredetileg négyen jelentkeztek: Beregszászy Csaba, Hornok Miklós, Kosztoványi Roland és Szőcs Árpád László. Beregszászy Csaba később visszalépett, és Kosztoványi Rolanddal dolgozott együtt a folytatásban, így a tisztújítón három elnökjelöltre lehetett szavazni – lapunk mindhárom elnökjelöltet bemutatta a közgyűlést megelőzően. A közgyűlés már az eredetileg kihirdetett időpontban is határozatképes volt, végül 273-an szavaztak. Az új elnök mellett két elnökségi tagsági tisztség, valamint az ellenőrző testületi tisztség betöltésére is szavaztak a jelenlévők.

A szavazás (Fotó: Dömötör Csaba)

Mindhárom elnökjelölt szólhatott a megjelentekhez, mindannyian röviden összefoglalták a legfontosabb céljaikat, majd titkos szavazás következett. A 273 szavazatból Szőcs Árpád László 168-at, a korábbi elnökségi tag Kosztoványi Roland 97-et, míg az elnökségi tagsági tisztségre is jelentkező Hornok Miklós hatot szerzett meg.

Megválasztását követően Szőcs Árpád László válaszolt a Nemzeti Sportrádió és lapunk kérdéseire, az új elnök gondolatait hamarosan közüljük.

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Szombaton rendkívüli tisztújító közgyűlést tart a Magyar Teniszszövetség, amelyen többek között a szervezet új elnökét is megválasztják.

 

Szőcs Árpád László elnökválasztás Magyar Teniszszövetség
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