Nemzeti Sportrádió

A grúz válogatott kapitányának állásába került a hazai vereség

K. Zs.K. Zs.
2026.09.26. 13:05
Willy Sagnol a pénteki mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
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Nemzetek Ligája Willy Sagnol Grúzia
Már nem Willy Sagnol irányítja a Nemzetek Ligájában a mieinkkel azonos csoportban szereplő grúz labdarúgó-válogatottat: a pénteki hazai vereség nyomán leváltott francia szakembert Ramaz Szvanadze váltotta a kispadon.

A játékosként vb-ezüstérmes Willy Sagnol csapata pénteken hazai pályán 1–0-s vereséget szenvedett az északírektől úgy, hogy legjobbja, az Aranylabdára is jelölt Hvicsa Kvarachelia – még 0–0-nál – büntetőt rontott. A rivális a 99. percben szerezte a győztes gólt.

A 49 éves francia szakember 2021 óta 57 mérkőzésen irányította a nemzeti együttest, amellyel történelmi sikert ért el azzal, hogy kijuttatta a 2024-es Európa-bajnokságra, amelyen a nyolcaddöntőben búcsúzott.

A Bayern Münchennel játékosként Bajnokok Ligája-győztes Sagnolt az U21-es csapat szakvezetője, Ramaz Szvanadze váltja, aki 2028 végéig írt alá.

A grúzok a mieinket legyőző Ukrajnát fogadják hétfőn, majd október 2-án a magyar csapat vendégei lesznek a Puskás Arénában.

(MTI)

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Pierce Charles kivédte Kvarachelia büntetőjét, testvére, Shea pedig a 99. percben győztes gólt szerzett!

Meglepetéssel indult a magyarok csoportja: a sokkal esélyesebb grúzok kikaptak odahaza a fiatal északír csapattól.

 

Nemzetek Ligája Willy Sagnol Grúzia
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