A grúz válogatott kapitányának állásába került a hazai vereség

A játékosként vb-ezüstérmes Willy Sagnol csapata pénteken hazai pályán 1–0-s vereséget szenvedett az északírektől úgy, hogy legjobbja, az Aranylabdára is jelölt Hvicsa Kvarachelia – még 0–0-nál – büntetőt rontott. A rivális a 99. percben szerezte a győztes gólt.



A 49 éves francia szakember 2021 óta 57 mérkőzésen irányította a nemzeti együttest, amellyel történelmi sikert ért el azzal, hogy kijuttatta a 2024-es Európa-bajnokságra, amelyen a nyolcaddöntőben búcsúzott.



A Bayern Münchennel játékosként Bajnokok Ligája-győztes Sagnolt az U21-es csapat szakvezetője, Ramaz Szvanadze váltja, aki 2028 végéig írt alá.



A grúzok a mieinket legyőző Ukrajnát fogadják hétfőn, majd október 2-án a magyar csapat vendégei lesznek a Puskás Arénában.



(MTI)