Kínában dolgozik tovább az olasz sztárúszó edzője

A kínai nyílt vízi úszóválogatott szövetségi kapitányaként dolgozik tovább Fabrizio Antonelli, aki 2020 óta az olimpiai bajnok Gregorio Paltrinieri felkészülését irányította.
A swimswam szakportál szerint a szakítás nem személyes konfliktus eredménye.
A 31 éves Paltrinieri – aki a 2016-os riói olimpián 1500 méteres gyorsúszásban volt aranyérmes, 2021-ben Tokióban pedig nyílt vízen a második Rasovszky Kristóf mögött nyert bronzot – a közösségi médiában köszönt el edzőjétől.
Mint megjegyezte, amikor megkezdték a közös munkát, úgy érezte, már a karrierje végéhez közeledik, ezzel szemben új fejezet nyílt pályafutásában, aminek további négy olimpiai, 13 világ- és 16 Európa-bajnoki érem lett az eredménye.
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