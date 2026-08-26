Kínában dolgozik tovább az olasz sztárúszó edzője

A swimswam szakportál szerint a szakítás nem személyes konfliktus eredménye.

A 31 éves Paltrinieri – aki a 2016-os riói olimpián 1500 méteres gyorsúszásban volt aranyérmes, 2021-ben Tokióban pedig nyílt vízen a második Rasovszky Kristóf mögött nyert bronzot – a közösségi médiában köszönt el edzőjétől.

Mint megjegyezte, amikor megkezdték a közös munkát, úgy érezte, már a karrierje végéhez közeledik, ezzel szemben új fejezet nyílt pályafutásában, aminek további négy olimpiai, 13 világ- és 16 Európa-bajnoki érem lett az eredménye.