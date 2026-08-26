Női kézilabda NB I: a középmezőnyben zárna a Budaörs

Új néven, Moyra-Budaörs United Shippingként vág neki a következő bajnokságnak Buday Dániel együttese. A tizedik élvonalbeli idényükre hangoló budaörsiek az előző évad során a kilencedik helyen végeztek, a keretben néhány helyen történt változás, csatlakozott Sallai Nikolett és a rutinos szerb kiválóság, Katarina Krpezs-Slezák, a világbajnoki ezüstérmes jobbszélső 2014 és 2020 között hat évig játszott Érden.

„Egy éven keresztül tárgyaltunk a United Shippinggel, ennek eredménye a névszponzori támogatás – fejtette ki Meló Ádám ügyvezető a rajt előtti sajtótájékoztató keretében. – A jelenlegi helyzetben nagy segítség, hogy hazai, budaörsi kötődésű cégek állnak mellénk. Nyugodtan telt az előző évadunk, egy-egy döntetlent leszámítva az összes olyan mérkőzést megnyertük, amelyen reális esélyünk volt a győzelemre.”

Az ügyvezető a kézilabda finanszírozási hátteréről is beszélt. „Ami a jelent illeti, nehéz helyzetben van a sport, de már a kormányváltást követően megkezdődtek az egyeztetések a megfelelő minisztériumokkal és államtitkárságokkal. A második legnépszerűbb sportág Magyarországon a kézilabda, biztos vagyok benne, hogy rendben lesznek a körülmények országos szinten is. Budaörsön névadóink mellett az önkormányzat támogatása ad stabil alapot. Ha küzdeni is kell, de rendben lesz a következő idény az utánpótlásban és a felnőtteknél is. Az első négy csapat kiemelkedik, szeretnénk minél előkelőbb helyen végezni mögöttük.”

Buday Dániel vezetőedző 2020 óta irányítja a budaörsieket, a szakember szerint a vezetés partner volt az erősítésekkel kapcsolatos terveit illetően. „Idén könnyebb a helyzetünk, a belső posztokon kisebb volt a mozgás, a taktikai résszel gyorsabban haladhatunk és magasabb szintre tudjuk emelni. A szélekre igazoltunk, emellett két fiatal is csatlakozott hozzánk, akiknek jó ütemben halad a beilleszkedésük” – fogalmazott a tréner.

„A helyzetünk előzetesen reménykeltő, de a munkát mindenkinek el kell végezni. Csak fiatalokkal nem lehet elindulni egy bajnokságban, meg kell találni a szükséges egyensúlyt, hogy olyan mentalitású és képességű idősebb játékosokat hozzunk, akik megadják az alapot és a fiatalok felnézhetnek rájuk, valamint tanulhatnak tőlük” – tette hozzá Buday, aki szerint a négy kiemelkedő csapat mögött szoros a mezőny, nüanszok dönthetnek, a 6–8. hely valamelyikével elégedett lenne.

A 38 éves szerb Katarina Krpezs-Slezák az előző idényben Brassóban szerepelt, de nem ismeretlen neki Magyarország, 2020 és 2024 között ugyanis Érden játszott.

„Közelebb akartam lenni a családomhoz, ezért igazoltam Budaörsre. Jókat hallottam a klubról és a légkörről, úgy érzem, megfelelő döntést hoztam. Mindenki kedvesen fogadott, remélem, hogy tudok segíteni a közös célok elérésében, minden pontért meg fogunk küzdeni, és amennyire csak lehet, elöl végeznénk” – mondta a jobbszélső.

A Budaörs szeptember 2-án a Ferencváros vendégeként kezdi meg bajnoki szereplését.