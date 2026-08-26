Nemzeti Sportrádió

A villanyszerelőként dolgozó hatszoros olimpiai érmes úszólegenda cserélt biztosítékot az ismert burgerezőben

H. Á.H. Á.
2026.08.26. 14:37
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Cseh László a civil életben is megtalálta a helyét (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
úszás villanyszerelés Cseh László
A hatszoros olimpiai érmes úszólegenda, Cseh László visszavonulása óta a sógorával közösen alapított cégében dolgozik villanyszerelőként, s a hét elején a magát „az ország első közéleti hamburgezőjének” tituláló Billogban járt hibát elhárítani – szúrta ki a Blikk a hely bejegyzését az esetről.
Képes Sport
2025.12.03. 07:50

„Negyven? Az már sok…” – születésnapi interjú Cseh Lászlóval

Igazi bajnok, a magyar és a nemzetközi úszósport meghatározó alakja, aki ugyan olimpiai aranyat sohasem szerzett, de emiatt nem bánkódik, enélkül is teljesnek érzi a pályafutását.

Cseh László öt éve, a tokiói olimpiát követően hatszoros olimpiai érmesként, 33-szoros Európa-bajnokként és kétszeres világbajnokként 35 évesen fejezte be a versenyszerű úszást, s visszavonulása után képezte magát, ma már a sógorával közösen alapított cégükben dolgozik villanyszerelőként. Ami azt is jelenti, hogy a céghez befutó megrendelések esetén ő maga megy ki a helyszínre a problémát elhárítani. Így esett ez a hét elején is, amikor a népszerű belvárosi hamburgerezőben, a Billogban valami lecsapta a biztosítékot.

Nagy volt a meglepetés, amikor kedd reggel maga Cseh László érkezett ki a helyszínre, hogy a problémát megoldja – derült ki a Blikk által szemlézett bejegyzésből, ahogy az is, hogy miért lesz valaki hatszoros olimpiai érmesként, 33-szoros Európa-bajnokként és kétszeres világbajnokként villanyszerelő a sikeres úszókarrier lezárása után.

„Érdekesnek találtam, különösen az okosotthonrendszereket, amit otthon magamnak is terveztem. Arra gondoltam, jó villanyszerelő lehetnék, és sógorommal közösen beiratkoztunk egy villanyszerelő-tanfolyamra, s most közös cégünkkel vállalunk villanyszerelést” – fogalmazott Cseh.

Mint elmondta: „Szeretem megoldani a problémát. Sikerélménnyel tölt el, ha egy új rendszert el tudok készíteni és a végén minden tökéletesen működik. Számomra ez sikert és örömöt okoz, hogy tudok így alkotni.”

 

 

úszás villanyszerelés Cseh László
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