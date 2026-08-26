A villanyszerelőként dolgozó hatszoros olimpiai érmes úszólegenda cserélt biztosítékot az ismert burgerezőben

Cseh László öt éve, a tokiói olimpiát követően hatszoros olimpiai érmesként, 33-szoros Európa-bajnokként és kétszeres világbajnokként 35 évesen fejezte be a versenyszerű úszást, s visszavonulása után képezte magát, ma már a sógorával közösen alapított cégükben dolgozik villanyszerelőként. Ami azt is jelenti, hogy a céghez befutó megrendelések esetén ő maga megy ki a helyszínre a problémát elhárítani. Így esett ez a hét elején is, amikor a népszerű belvárosi hamburgerezőben, a Billogban valami lecsapta a biztosítékot.

Nagy volt a meglepetés, amikor kedd reggel maga Cseh László érkezett ki a helyszínre, hogy a problémát megoldja – derült ki a Blikk által szemlézett bejegyzésből, ahogy az is, hogy miért lesz valaki hatszoros olimpiai érmesként, 33-szoros Európa-bajnokként és kétszeres világbajnokként villanyszerelő a sikeres úszókarrier lezárása után.

„Érdekesnek találtam, különösen az okosotthonrendszereket, amit otthon magamnak is terveztem. Arra gondoltam, jó villanyszerelő lehetnék, és sógorommal közösen beiratkoztunk egy villanyszerelő-tanfolyamra, s most közös cégünkkel vállalunk villanyszerelést” – fogalmazott Cseh.

Mint elmondta: „Szeretem megoldani a problémát. Sikerélménnyel tölt el, ha egy új rendszert el tudok készíteni és a végén minden tökéletesen működik. Számomra ez sikert és örömöt okoz, hogy tudok így alkotni.”