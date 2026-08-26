Két versenyzőnk is a negyeddöntőbe jutott az evezős-vb-n

Bár már vasárnap elkezdődött a világbajnokság Amszterdamban, az egypárevezősöknek szerdán volt először jelenésük, pedig a hölgyeknél öt, a férfiaknál hét előfutamra volt szükség, annyi nevező volt. A futamokból az első két helyezett automatikusan továbbjutott a 24 hajós negyeddöntőbe, a többi helyet a 14, illetve 10 legjobb időt elérő versenyzővel töltötték fel.

Jelenlegi legjobb női versenyzőnket, Gadányi Zoltánát a második futamba sorolták, ahol gyakorlatilag végig a holland Karolien Florijn és a szerb Jovana Arszics mögött a harmadik helyen ért célba 8:37.17-es idővel. Amit akkor még nem lehetett tudni, hogy minden futam tempója gyorsabb volt az övékénél, így – bár izgulni azért nem kellett – végül a 23. idő volt a magyar lányé. Az elődöntőbe jutáshoz ennél pénteken biztosan többre lesz majd szüksége az MTK evezősének.

Nem így Pétervári-Molnár Bendegúznál, akinél nem kellett számolgatni, ugyanis a tokiói olimpiai bajnok Sztefanosz Ntuszkosz mögött, tőle szűk két másodperccel elmaradva, 7:30.78-as idővel a második helyen ért célba, így automatikusan továbbjutott a pénteki negyeddöntőbe a Budapesti EE háromszoros olimpikonja.

A könnyűsúlyúaknál Tamás Bence már hétfőn vízre szállt, akkor nem sikerült kiharcolnia az elődöntőbe jutást, így szerdán a C-döntőben folytathatta szereplését egy indiai, egy paraguayi és egy perui versenyző társaságában. A VVSI versenyzője a táv nagyrészében az indiai Ajay Tyagi mögött a második helyen haladt, de a végén a paraguayi Matias Ramirez le tudta hajrázni, így végül meg kellett elégednie a futam harmadik, összesítésben pedig a 15. hellyel. Ezzel számára azonban még nem ért véget a vb, mert szombaton Gadányi Zoltánával a mix kétpárevezősök között is rajthoz állnak.