Nemzeti Sportrádió

Ferencváros: orvosi vizsgálatra érkezik a szerb válogatott szélső – sajtóhír

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.08.26. 15:05
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AFPVeljko Birmancsevics (14) idén márciusban Spanyolország ellen is pályára lépett a szerb válogatottban (Fotó: AFP)
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Corbu Marius Veljko Birmancsevics Ferencváros
A szerb Mozzart Sport beszámolója szerint szerda este orvosi vizsgálaton vesz részt a Ferencváros labdarúgócsapatánál a 28 éves, 17-szeres szerb válogatott szélső Veljko Birmancsevics.

 

A Mozzart Sport értesülései szerint a Ferencváros megegyezett a cseh Sparta Prahával a 28 éves, 17-szeres szerb válogatott szélső, Veljko Birmancsevics átigazolásáról. A szerb sportoldal szerint a szélső szerda este orvosi vizsgálatra érkezik Budapestre, ami után csütörtökön három plusz egyéves szerződést írhat alá az FTC-hez.

Veljko Brimancsevics a Ferencvároshoz tart  (Forrás: mozzartsport.com)

A lap hozzáteszi, hogy Birmancsevics vételára hétszámjegyű összeg lehet (plusz továbbértékesítési bónusz), tehát elérheti az egymillió eurót, de így is kedvező összegről van szó, hiszen a Transfermarkt 3.5 millió euróra becsüli az értékét, és négy éve még 4.1 millió eurót is kifizetett érte a francia Toulouse a svéd Malmőnek. Franciaországból vezetett az útja Prágába, de legutóbb kölcsönben a spanyol Getaféban játszott, egyébként a Partizan Beogradban nevelkedett. 

A francia élvonalban 25 meccseen szerepelt, a spanyolban hat találkozón. A legjobb időszakát a Spartánál töltötte, 109 tétmeccsen 37 gólt és 21 gólpasszt jegyzett. 2024-ben bajnok lett a prágaiakkal, de nyert bajnokságot Svédországban is a Malmővel, a Toulouse-zal pedig Francia Kupát nyert 2023-ban. A Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy Birmancsevics jó eséllyel a Ferencvárosban folytathatja a pályafutását.

A Fradival kapcsolatos hír még, a román TRUmedia számolt be róla, hogy a 24 éves Corbu Mariust az osztrák Sturm Graz figyeli, de a portál részleteket nem közölt, csak annyit, hogy a tárgyalások még nem kezdődtek meg, és egy négy millió euró körüli ajánlat jelenthetné a tárgyalási alapot.

A TRUmedia szerint Corbut a Sturm Graz figyeli

Több görög oldal– köztük az athletiko.gr is – arról számolt be, hogy Kenan Kodrót pedig pénteken orvosi vizsgálatra várják a görög élvonalbeli OFI Krétához.  

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Nagy Ádám (Spezia Calcio – Olaszország), Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)
Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország, ismét kölcsön)
Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Nagy Olivér (Soroksár), Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK) 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bagi Ádám, Czinege Zsombor, Nagy Olivér
Kiszemeltek: Veljko Birmancsevics (Sparta Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Getafe – Spanyolország)
Távozók: Ismaïl Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia-szenegáli, Al-Ittihad Kalba – Egyesült Arab Emírségek, szabadon igazolhatóként), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Cebrail Makreckis (lett-német, Qarabag FK – Azerbajdzsán), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Júlio Romao (Júlio Rodrigues Romao, brazil, Ahmat Groznij – Oroszország), Shadirac Chyreme Say (ghánai, szabadon igazolható), Gruber Zsombor (RAAL La Louviere – Belgium)
Kölcsönbe távozók: Bagi Ádám (Soroksár – kooperációs kölcsön), Szalai Gábor (CS Marítimo – Portugália)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Elton Acolatse (holland-ghánai, Al-Hazem – Szaúd-Arábia), Corbu Máriusz (román-magyar, Sturm Graz – Ausztria), Gavriel Kanikovszki (izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael), Kenan Kodro (OFI Kréta – Görögország), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Hapoel Petah Tikva – Izrael)

Corbu Marius Veljko Birmancsevics Ferencváros
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