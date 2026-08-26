Ferencváros: orvosi vizsgálatra érkezik a szerb válogatott szélső – sajtóhír

A Mozzart Sport értesülései szerint a Ferencváros megegyezett a cseh Sparta Prahával a 28 éves, 17-szeres szerb válogatott szélső, Veljko Birmancsevics átigazolásáról. A szerb sportoldal szerint a szélső szerda este orvosi vizsgálatra érkezik Budapestre, ami után csütörtökön három plusz egyéves szerződést írhat alá az FTC-hez.

Veljko Brimancsevics a Ferencvároshoz tart (Forrás: mozzartsport.com)

A lap hozzáteszi, hogy Birmancsevics vételára hétszámjegyű összeg lehet (plusz továbbértékesítési bónusz), tehát elérheti az egymillió eurót, de így is kedvező összegről van szó, hiszen a Transfermarkt 3.5 millió euróra becsüli az értékét, és négy éve még 4.1 millió eurót is kifizetett érte a francia Toulouse a svéd Malmőnek. Franciaországból vezetett az útja Prágába, de legutóbb kölcsönben a spanyol Getaféban játszott, egyébként a Partizan Beogradban nevelkedett.

A francia élvonalban 25 meccseen szerepelt, a spanyolban hat találkozón. A legjobb időszakát a Spartánál töltötte, 109 tétmeccsen 37 gólt és 21 gólpasszt jegyzett. 2024-ben bajnok lett a prágaiakkal, de nyert bajnokságot Svédországban is a Malmővel, a Toulouse-zal pedig Francia Kupát nyert 2023-ban. A Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy Birmancsevics jó eséllyel a Ferencvárosban folytathatja a pályafutását.

A Fradival kapcsolatos hír még, a román TRUmedia számolt be róla, hogy a 24 éves Corbu Mariust az osztrák Sturm Graz figyeli, de a portál részleteket nem közölt, csak annyit, hogy a tárgyalások még nem kezdődtek meg, és egy négy millió euró körüli ajánlat jelenthetné a tárgyalási alapot.