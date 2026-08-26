A Palermónál folytatja a Juventus kapusa
A Juventus és a Palermo is bejelentette hivatalos honlapján szerda délelőtt, hogy a 33 éves kapus, Mattia Perin a torinóiaktól a másodosztályúakhoz igazolt.
Az egykor generációja egyik legnagyobb tehetségének tartott Perin szerződésének időtartamáról a Palermo nem közölt részleteket, csupán annyit árult el, hogy több évre szóló megállapodást kötött a klub a kapussal. A Sky Sports Italia ugyanakkor úgy értesült, a 33 éves kapus három évre szóló szerződést írt alá a Palermóval, amely félmillió euró körüli összeget fizetett érte.
Perin 2014-ben és 2018-ban is szerepelt egy-egy alkalommal az olasz válogatottban, és ott volt a squadra azzurra keretében a 2014-es brazíliai világbajnokságon mint harmadik számú kapus Gianluigi Buffon és Salvatore Sirigu mögött – pályára azonban nem lépett.
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