Nemzeti Sportrádió

A Palermónál folytatja a Juventus kapusa

H. Á.H. Á.
2026.08.26. 15:01
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Mattia Perin a másodosztályba igazolt
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Juventus Mattia Perin Palermo
A Juventus és a Palermo is bejelentette hivatalos honlapján szerda délelőtt, hogy a 33 éves kapus, Mattia Perin a torinóiaktól a másodosztályúakhoz igazolt.

Az egykor generációja egyik legnagyobb tehetségének tartott Perin szerződésének időtartamáról a Palermo nem közölt részleteket, csupán annyit árult el, hogy több évre szóló megállapodást kötött a klub a kapussal. A Sky Sports Italia ugyanakkor úgy értesült, a 33 éves kapus három évre szóló szerződést írt alá a Palermóval, amely félmillió euró körüli összeget fizetett érte.

Perin 2014-ben és 2018-ban is szerepelt egy-egy alkalommal az olasz válogatottban, és ott volt a squadra azzurra keretében a 2014-es brazíliai világbajnokságon mint harmadik számú kapus Gianluigi Buffon és Salvatore Sirigu mögött – pályára azonban nem lépett.

 

Juventus Mattia Perin Palermo
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