Európai kupaindulásra gyúr a Budai Farkasok csapata

A 11. helyen fejezte be az előző idényt az újonc Budai Farkasok-Rév együttese, amely a következő évadra magasabb célt határozott meg. „A tavalyi csapatra építünk, emellett minőségi javulást ígérő játékosokat igazoltunk – jelentette ki Bődy Mihály, a klub alapító-tulajdonosa. – A felkészülés során minden adva volt, a kézilabdázóink úgy érkeztek meg, hogy mindenki megcsinálta a házi feladatát. A víziónk az előrelépés, azt szeretnénk, hogy nemzetközi kupaszereplést érő helyen végezzünk. Ez nem lesz egyszerű, erős a bajnokság, a középmezőnyben bárki pontot szerezhet a másik ellen.”

A vezetőedzői tisztséget nyártól Pásztor István tölti be, aki 2025-ben bronzérmes lett a Ferencvárossal. „Rajtam kívül új erőnléti edző is érkezett – mutatkozott be a keddi sajtóeseményen Pásztor. – Pap Ádám erőnléti edző meggyőzött minket, jó állapotban vannak a játékosaink. Modernebb kézilabdát szeretnénk képviselni, lerohanásokkal. A védekezésben történtek változások, a támadójátékhoz egyelőre alig nyúltunk. Minden a várakozásaimnak megfelelően alakul, új vagyok, meg kell ismernem mindenkit, de a keretünk magja megmaradt. Az Európa-kupa-indulás egy jó cél, a régiónak szüksége van egy nemzetközi meccseket játszó csapatra.”

A kapitánynak Juhász Ádámot választották meg, az irányító nagy megtiszteltetésként tekint erre. „A vezetőedzőnk kérése volt, hogy keményebb feladatokat végezzünk az otthoni felkészülés során is. Az előző idényben egy soros volt a csapatunk, ezúttal hiányposztra érkeztek igazolások, akik védekezésben és támadásban is bevethetők, így lehetőségünk nyílik cserékkel a gyorsabb játékra. A csapategység megfelelő, könnyű beilleszkedni. Az ötödik hely elérése nagyon optimista cél lenne, ennek a környékén zárnánk” – fogalmazott Juhász.

A Budai Farkasok szeptember 4-én a Balatonfüred ellen kezdi meg szereplését az új idényben. Pásztor erős ellenféllel szemben szoros mérkőzésre számít, Juhász szerint ez az összecsapás jó erőfelmérő lesz, láthatják, hogy hol tartanak és miben szükséges fejlődni.