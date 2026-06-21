Nyílt vízi úszó ob: Sárkány Zalán triplázott

A magyar szövetség beszámolója szerint a szegedi Maty-éren rendezett viadalon – amelyen a szakág hazai legjobbjai, az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf, az ötkarikás bronzérmes Betlehem Dávid, vagy az Európa-bajnok Mihályvári-Farkas Viktória és a világbajnoki harmadik Fábián Bettina nem indult, mivel a setúbali világkupán versenyeztek – Sárkány Zalán szombaton óriási fölénnyel nyerte az olimpiai számot, a vasárnapi 3 kilométeren viszont a mindössze 18 éves Kárpáti Máté alaposan megszorongatta és csupán néhány tizeddel kapott ki tőle.

Ebben a számban csupán két korosztályban (abszolút, U17) szerepeltek a versenyzők, így volt lehetősége Kárpátinak nagy csatára késztetnie Sárkány Zalánt és így tudott abszolút magyar bajnoki címet szerezni Nagy Napsugár, aki szombaton a felnőtt aranyérmes Nett Vivien eredményénél közel két és fél perccel jobb idővel gyűjtötte be az U19-es korosztály aranyérmét 10 km-en. A zalaegerszegi tehetség óriási fölénnyel nyerte meg a 3 kilométert is.

Az 1500 méteres verseny az eredetileg kiírt időpontnál egy közeli viharcella miatt késve indult, Sárkány Zalán viszont a halasztás ellenére is győzött. Igaz, az U19-esek között bajnok Kárpáti Máté jobb időt úszott nála.

A nőknél a felnőtt bajnok Abonyi-Tóth Glenda lett, míg Nagy Napsugár az U19-esek között szerzett újabb aranyat, viszont a legjobb eredményt az U17-esek bajnoka, a Sárkányhoz és Nagyhoz hasonlóan triplázó, mindössze 16 éves Bartalos Anna érte el.