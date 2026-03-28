Nemzeti Sportrádió

Nyílt vízi úszás: ezüstérmes a magyar csapat Egyiptomban

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.03.28. 15:00
Balról jobbra: Nagy Napsugár, Kovács-Seres Hunor, Betlehem Dávid, Fábián Bettina
Címkék
nyílt vízi úszó világkupa Nagy Napsugár Kovács-Seres Hunor Betlehem Dávid Fábián Bettina
A Fábián Bettina, Nagy Napsugár, Kovács-Seres Hunor, Betlehem Dávid összetételű négyes a második helyen végzett Somabayben, a nyílt vízi úszók világkupa-sorozatának első állomásán.

Bár a pénteki tíz kilométeres táv mindkét nemnél nagy és erős mezőnyt vonultatott fel, a szombati csapatversenyt jóval kevesebb ország vállalta Somabayben, a nyílt vízi úszók vk-sorozatának első állomásán. 

A magyarok viszont igen, de a korábbi évekhez képest némiképp másféle összetételben, hiszen a hosszú ideje biztos tag Rasovszky Kristóf nélkül állt fel a váltó, ez az összeállítás (a 22 éves Betlehem Dávid, a 21 éves Fábián Bettina, a 20 esztendős Kovács-Seres Hunor, valamint a 17 éves Nagy Napsugár) viszont így is erősnek bizonyult, hiszen bár a hajrában nem sikerült befognia Betlehemnek a németek befejező emberét, Florian Wellbrockot, az ezüstérem azt mutatja, a honi sportág szépen építi már a jövőt is. 

VILÁGKUPA-SOROZAT, 1. ÁLLOMÁS, SOMABAY
Csapatverseny (6 km)
1. Németország 1:09:24.60
2. Magyarország (Fábián Bettina, Nagy Napsugár, Kovács-Seres Hunor, Betlehem Dávid) 1:09:26.90
3. Spanyolország 1:10:10.90

 

