Nyílt vízi úszás: ezüstérmes a magyar csapat Egyiptomban

Bár a pénteki tíz kilométeres táv mindkét nemnél nagy és erős mezőnyt vonultatott fel, a szombati csapatversenyt jóval kevesebb ország vállalta Somabayben, a nyílt vízi úszók vk-sorozatának első állomásán.

A magyarok viszont igen, de a korábbi évekhez képest némiképp másféle összetételben, hiszen a hosszú ideje biztos tag Rasovszky Kristóf nélkül állt fel a váltó, ez az összeállítás (a 22 éves Betlehem Dávid, a 21 éves Fábián Bettina, a 20 esztendős Kovács-Seres Hunor, valamint a 17 éves Nagy Napsugár) viszont így is erősnek bizonyult, hiszen bár a hajrában nem sikerült befognia Betlehemnek a németek befejező emberét, Florian Wellbrockot, az ezüstérem azt mutatja, a honi sportág szépen építi már a jövőt is.

VILÁGKUPA-SOROZAT, 1. ÁLLOMÁS, SOMABAY

Csapatverseny (6 km)

1. Németország 1:09:24.60

2. Magyarország (Fábián Bettina, Nagy Napsugár, Kovács-Seres Hunor, Betlehem Dávid) 1:09:26.90

3. Spanyolország 1:10:10.90