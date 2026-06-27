Nemzeti Sportrádió

Márton Richárd Eb-szintet úszott 200 pillangón

K. E.K. E.
2026.06.27. 20:00
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Márton Richárd és büszke edzője, Virth Balázs (Fotó: Czinege Melinda, archív)
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Márton Richárd úszó Eb 200 pillangó
Márton Richárd a római Hét Domb viadalon 200 pillangón teljesítette a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott Eb-szintet (1:55.91), így ott lehet a kontinensviadalon ebben a számban.

Márton Richárd a verseny második napján az olasz Federico Burdisso mögött (1:55.10) a második helyen ért célba (1:55.51). Ott volt a döntőben Török Dominik is, ő negyedik lett (1:56.43).

Virth Balázs edző ennek feltétlenül örülhetett, annak már kevésbé, hogy ugyan másik tanítványa 400 vegyesen szintén második lett (4:14.55) az olasz Alberto Razetti mögött (4:13.37), ám Zombori Gábor elmaradt az Eb-szinttől (4:13.94). Ugyanebben a fináléban Holló Balázs a hatodik lett (4:18.42).

Jászó Ádám is második lett 100 háton (53.70), sajnos az előírt szintet (52.55) ő sem teljesítette.

A nap egyik legjobban várt ütközetét, a férfi 100 gyorsot a román David Popovici nyerte meg (47.26) – rajta kívül ketten férkőztek be 48 másodperc alá: másodikként a brazil Guilherme Santos Caribe ért célba (47.88), egyetlen századdal maradt el tőle Milák Kristóf. A magyar klasszis pályafutásának harmadik legjobb ideje ez a 47.89, a két, még ennél is jobb időt (47.47 és 47.76) a 2022-es római kontinensviadalon úszta.

Popovici ideje egyébként jelenleg a világ idei legjobb eredményét jelenti ezen a távon – Milák Kristóf ebben a rangsorban a tizenegyedik.

A versenynap szenzációját a holland Marrit Steenbergen szolgáltatta, aki 100 méter gyorson 51.68 másodperces világcsúccsal diadalmaskodott. Ezzel a svéd Sarah Sjöströmnek a 2017-es budapesti világbajnokságon felállított 51.71 másodperces rekordját adta át a múltnak.

 

Márton Richárd úszó Eb 200 pillangó
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