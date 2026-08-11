„Az Európa-bajnokság előtt teljesen nyugodt voltam. Úgy voltam vele, hogy megpróbálok a lehető legjobban versenyezni, a lehető legjobb döntéseket meghozni – mondta el a Nemzeti Sportrádióban Mihályvári-Farkas Viktória. – Nem voltak elvárásaim magammal szemben, egyszerűen azt akartam, hogy kiússzam a maximumot és úgy jöjjek ki a vízből, hogy mindent megtettem és büszke legyek magamra, igazából ez sikerült is.”

„Az az erősségem, hogy egy viszonylag jó utazósebességet tudok sokáig úszni, erre kevesen képesek. Ebben kell még fejlődnöm, hiszen – bár gyakoroljuk – én nem tudok olyan nagy iramot váltani a végén, nem tudok felgyorsulni az utolsó huszonöt-ötven méteren, és kell valami, amihez még tudok nyúlni, hiszen ez megnyugtató. Szóval nekem arra kell törekednem, hogy végig nagy sebességet tudjak tartani, ezzel is elérve, hogy minél kevesebb úszó legyen ott a verseny végén” – árulta el.

A Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid összetételű magyar váltó bronzérmet szerzett az Európa-bajnokságon.

„Minden úszó egyéni versenyző. A legtöbb számunkat egyedül ússzuk le. A váltóban viszont végre nem csak magamért küzdök, vannak mások is, értük is küzdök és nem csak rajtam van nyomás, hogy jól kell úszni, együtt cipeljük ezt a terhet” – osztotta meg gondolatait a váltóban szereplésről.

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