Nemzeti Sportrádió

Kate Douglass megdöntötte Sarah Sjöström világcsúcsát 50 gyorson

K. Zs.K. Zs.
2026.06.20. 09:44
Kate Douglass a célban (Fotó: Getty Images)
Címkék
úszás Kate Douglass Sarah Sjöström
Magyar idő szerint szombatra virradóra Kate Douglass megdöntötte az 50 méteres gyorsúszás női világrekordját: az amerikai versenyző 23.59 másodperc alatt száguldott végig az Indiana University Natatorium medencéjén a Pro Swim Series Indianapolis keretében.

Kate Douglass a korábbi legjobbját (23.91) a 2024-es világbajnokságon úszta, ezen jócskán javítva döntötte meg Sarah Sjöström 2023-as világbajnokságon elért világrekordját (23.61). (A táv következő hat legjobb ideje is a svéd világklasszis nevéhez fűződik.) 

A mostani versenyen Gretchen Walsh szintén az eddigi amerikai rekordon belül ért be másodiknak (23.78) – kiváló eredményével ő lett az ötödik leggyorsabb hölgy ezen a távon –, Anna Moesch (24.20) csapott a célba harmadikként, Torri Huske negyedikként (24.27).

„Úgy érzem, még sokkhatás alatt vagyok. Nem is tudom, mit mondjak… Az amerikai rekord megdöntésében őszintén reménykedtem, ne de ez…, hú, nagyon fel vagyok dobva!” – lihegte a célba érkezés után a kétszeres olimpiai bajnok Douglass.

 

úszás Kate Douglass Sarah Sjöström
Legfrissebb hírek

Németh Nándor: Álom a Milákkal felálló váltó

Úszás
2026.06.17. 07:52

Úszás: húsz fős magyar csapat utazik a junior Eb-re

Utánpótlássport
2026.06.16. 20:40

Úszás: ifi ob után ifi Eb, majd felnőtt Eb várja Antal Dávidot

Utánpótlássport
2026.06.14. 09:12

Betelt a nevezési lista a Balaton-átúszásra

Úszás
2026.06.09. 09:28

Úszás: Antal Dávid hat, Kokas Fanni négy arannyal zárt az ifi ob-n

Utánpótlássport
2026.06.06. 20:48

Sós Csaba az úszó Eb kapcsán: Nem a szintek, a mezőny lett erősebb

Úszás
2026.06.06. 13:43

Úszás: folytatódott az Antal Dávid-parádé

Utánpótlássport
2026.06.05. 20:09

„Ki kell mondanom: hamarabb kellett volna edzőt váltanom” – Cseh László a Nemzeti Sportrádióban

Úszás
2026.06.05. 11:07
Ezek is érdekelhetik