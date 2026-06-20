Kate Douglass megdöntötte Sarah Sjöström világcsúcsát 50 gyorson

Kate Douglass a korábbi legjobbját (23.91) a 2024-es világbajnokságon úszta, ezen jócskán javítva döntötte meg Sarah Sjöström 2023-as világbajnokságon elért világrekordját (23.61). (A táv következő hat legjobb ideje is a svéd világklasszis nevéhez fűződik.)

A mostani versenyen Gretchen Walsh szintén az eddigi amerikai rekordon belül ért be másodiknak (23.78) – kiváló eredményével ő lett az ötödik leggyorsabb hölgy ezen a távon –, Anna Moesch (24.20) csapott a célba harmadikként, Torri Huske negyedikként (24.27).

„Úgy érzem, még sokkhatás alatt vagyok. Nem is tudom, mit mondjak… Az amerikai rekord megdöntésében őszintén reménykedtem, ne de ez…, hú, nagyon fel vagyok dobva!” – lihegte a célba érkezés után a kétszeres olimpiai bajnok Douglass.