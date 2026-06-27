Nemzeti Sportrádió

Betlehem Dávid: Eddig még csak Pogány Induló-koncerten voltam itt

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.06.27. 08:18
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úszás vizes vb Betlehem Dávid
Egy év múlva kezdődik Budapesten a vizes világbajnokság – a harmadik hazánk történetében. Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke felelevenítette, hogy a 2017-es, első vb idején Betlehem Dávid, Kós Hubert és Sárkány Zalán még csak 14 éves volt, mára viszont már szárnyalnak a vízben, s egyre több sikert hoznak Magyarországnak. Az olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüst- és bronzérmes, valamint Európa-bajnok magyar úszó az NSO TV-nek is nyilatkozott.

 

úszás vizes vb Betlehem Dávid
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