Kós Hubert 200 yard háton is „világcsúcsot” úszott, sorozatban harmadszor egyetemi bajnok

2026.03.29. 09:19
Kós Hubert oroszlánrészt vállalt a Texas újabb bajnoki címéből (Fotó: Getty Images)
úszás Kós Hubert NCAA
Az 1996-os olimpia helyszínén, az atlantai McAuley Aquatic Centerben zajló rövid pályás eseményen a viadal eredményközlője szerint a Texas egyetem magyar olimpiai bajnoka, aki éppen szombaton ünnepelte 23. születésnapját, 1:34.13 perces idővel diadalmaskodott, ezzel saját, 1:34.21-es nem hivatalos világcsúcsát (yardos távokon nem tartanak nyilván világrekordot) javította meg.

A 200 méter hát olimpiai bajnoka pénteken 100 yardos hátúszásban is rekorddal diadalmaskodott, azt megelőzően pedig 100 yard pillangón lett második úgy, hogy a korábbi csúcsot állította be.

Kós győzelmeinek (is) köszönhetően a Texas megvédte egyetemi bajnoki címét, míg a magyar úszó – aki utoljára szerepelt NCAA-döntőben, mivel hamarosan befejezi tanulmányait – sorozatban harmadszor diadalmaskodott aktuális csapatával, első sikerét még az Arizona State Sun Devils együttesével érte el.

A története 17. bajnoki címét szerző Texas 445.5 pontjából Kós a legtöbbet, 57-et „tett a közösbe”, az egész viadalon ezzel a második legeredményesebb úszó lett a Floridát erősítő Josh Liendo mögött.

 

