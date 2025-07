Vizes vb: Ábrahám Minna és Márton Richárd is bejutott a középdöntőbe

Ábrahám Minna és Pádár Nikolett 200 méter gyorson egy hónappal ezelőtt a Somorján rendezett U23-as Európa-bajnokságon holtversenyben, mindkettőjük számára egyéni csúcsot jelentő 1:56.03 perces idővel nyertek aranyérmet. Különösképpen előbbi számára volt ez hatalmas lépés, ugyanis több mint egy másodpercet javított korábbi legjobbján. Ez az idő a 11. volt a nevezési listán, kettejük közül azonban csak Ábrahám került be a legjobb 16 közé, 1:57.65-tel a 12. helyen, honfitársa viszont 1:58.62-vel 19.-ként búcsúzott.

„Kicsit megijedtem tőle, hogy ha már az én futamomban ilyen gyorsan megyünk, akkor mi lesz majd a többiben. Tudtam, hogy egy jó időt kell úsznom itt reggel, este pedig biztosan az egyéni csúcs közelében kell lennem, hogy bejuthassak a döntőbe. Ott jobb formában leszek majd, fejben pedig még erősebbnek kell lennem" – nyilatkozta a vegyes zónában Ábrahám. Pádár természetesen csalódottan, de azt nyilatkozta, hogy teljesen kiúszta magát, ennél többet ma nem tudott kihozni magából.

Férfi 200 méter pillangón Márton Richárd képviselte a magyar színeket, 1:55.51 perces idejével a 11. helyen jutott a középdöntőbe.



„Az első száz könnyedebb volt, a végén sikerült jól jönnöm és biztosan bekerülnöm a középdöntőbe. Ennél viszont legalább egy másodperccel jobb kellene ahhoz, hogy bekerüljek a fináléba. Azért abban bízom, hogy a többiek kicsit el is fáradtak, mert nem normális reggel 1:52-vel kezdeni" – mondta Márton, akinek 1:54.54 az egyéni csúcsa.

Férfi 800 méter gyorson Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid egymás mellett, az 1-es és 2-es pályán úszott. A nyílt vízi versenyek során a váltóval bronzérmes, 10 kilométeren tavaly olimpiai bajnok Rasovszky 8:05.09 perccel a 21., a Szingapúrban egyéniben a 3 km-es sprintversenyben második Betlehem pedig 7:50.57-tel a 10. helyen fejezte be szereplését.

„Kár lenne tagadni, nagy csodát már nem vártam, testben és fejben is elfáradtam már, a végére pedig még egy betegséget is összeszedtem. Összességében ugyanakkor azt gondolom, nem lehetek elégedetlen az évemmel kapcsolatban, hiszen sikerült egy országos csúcsot felállítanom négyszáz gyorson, ezt követően pedig a nyíltvízi Európa-bajnokságon olyan eredményt értünk el, mint még soha. Talán huszonnyolc évesen már nem lehet három nagy versenyre is a legjobb formába kerülni” – fogalmazott Rasovszky, aki már a Los Angeles-i olimpiára tekint előre.

Betlehem elárulta, mivel az 1500 méter gyors a fő száma, „bemelegítésképpen” mindenképpen jó volt, hogy elindult ebben a számban is, ugyanakkor egyáltalán nem élvezte a versenyzést. A 21 éves úszó megjegyezte, az újfajta lebonyolítás nem kedvez a nyílt vízi versenyzőknek, hiszen már több mint egy hete véget értek a küzdelmek a Sentosa-szigeten, a csúcsformát pedig egyszerűen képtelenség ennyi időn keresztül fenntartani.

VIZES VILÁGBAJNOKSÁG, SZINGAPÚR

KEDDI ELŐFUTAMOK

A magyarok eredményei

Férfiak

800 m gyors: 1. Ahmed Jaouadi (török) 7:41.58, …10. Betlehem Dávid 7:50.57, …21. Rasovszky Kristóf 8:05.09 – Betlehem és Rasovszky nem jutott döntőbe.

200 m pillangó: 1. Luca Urlando (amerikai) 1:52.71, …11. Márton Richárd 1:55.51 – Márton középdöntőbe jutott.

Nők

200 m gyors: 1. Erika Fairweather 1:56.54, … 12. Ábrahám Minna 1:57.65, …19. Pádár Nikolett 1:58.62 – Ábrahám középdöntőbe jutott, Pádár kiesett

KÖZÉPDÖNTŐK, DÖNTŐK (Tv: M4 Sport)

13.02: férfi 200 m gyors, döntő

13.11: női 1500 m gyors, döntő

13.34: férfi 50 m mell, középdöntő

13.48: női 100 m hát, döntő

13.56: férfi 100 m, hát, döntő (Kós Hubert)

14.09: női 200 m gyors, középdöntő (Ábrahám Minna)

14.26: férfi 200 m pillangó, középdöntő (Márton Richárd)

14.38: női 100 m mell, döntő