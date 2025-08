Döntőbe jutott a TF női csapata az egyetemi röplabda Eb-n

Már azzal is sporttörténelmet írt a Testnevelési Egyetem női csapata, hogy bejutott az elődöntőbe, hiszen az egyetemi röplabda Eb-k 2001 óta íródó történetében még soha nem jutott magyar csapat a legjobb négy közé. Jókay Zoltán csapata még ezt is megfejelte eggyel, miután 3:0-ra legyőzte a horvát Zágrábot, s így már biztosan érmes.

Pedig a meccs elején kicsit nehezen lendült játékba a csapat, rendre a vendégek vezettek két-három (sőt, volt hogy öt) ponttal, de aztán 18-nál sikerült egyenlíteni, 21 után pedig a vezetést is átvették, s két szettlabdához jutottak, amelyből a másodikat egy rossz nyitásnak köszönhetően értékesítettek. A második szett is hasonló forgatókönyv szerint zajlott, itt 21:20 után szereztek sorozatban hármat a budapestiek, s a második játszmalabdát Török Kata bombázta be. A 2:0-s TF-vezetés már sokkolta déli szomszédjainkat, s 6:0-val indítottak a mieink, de vezettek 13:3-ra is. Ebből ugyan le tudtak dolgozni valamennyit a horvátok, de így is kilenc meccslabdája volt a TF-nek és Kis Dorottya ászával meg is volt a győzelem.

A vasárnap 16.30-kor kezdődő fináléban majd a török Yasar lesz a magyar csapat ellenfele, amely a román Ovidius Egyetemet (őket a csoportkörben verték Tatár Grétáék) győzte le 3:0-ra.

A TF férficsapata végül a hetedik helyért játszhat, miután Bartal Gergely csapata fordulatos meccsen végül 3:2-re kikapott a cseh Bohemia Egyetemtől.

Pedig az első szettet simán hozták a magyarok, a másodikat azonban a ráadásban 32:30-ra elvesztették, s a csehek ezután meg is fordították a szettarányt. Ezt ugyan még sikerült kiegyenlíteni, de a döntő játszmában a vendégek voltak jobbak. „Szoros meccs, buta hibák, amikor a kezünkbe volt a sorsunk, mindig megremegett a kéz. Nincs mit tenni, tanulunk belőle, javítunk rajta a szezonig” – értékelte a találkozót a vezetőedző.

A gárda így vasárnap 11 órától a Villányi úti Szent Imre Sportcsarnokban a portugál Portóval csap majd össze a hetedik helyért. Mindössze egy házzal odébb, a Szent Margit Sportcsarnokban, ugyanúgy 11 órától a Corvinus női csapata is pályára lép majd a kilencedik helyért, az ő ellenfelük a cseh Masaryk lesz.

Egyetemi Röplabda Európa-bajnokság, Budapest

Férfiak, 5–8. helyért:

Testnevelési Egyetem–Bohemia (cseh) 2:3 (17, –30, –21, 23, –11)

TF: Tóth M. 1, Balázs 14, Dóczi 10, Majoros 15, Kókai 5, Tóth K. 5. Csere: Liska, Szentesi (liberók), Gyenes 3, Horváth B. 9, Kun 7, Kiss B. 3. Vezetőedző: Bartal Gergely

Nők, elődöntő:

Testnevelési Egyetem–Zágráb (horvát) 3:0 (23, 21, 15)

TF: Pécsi 2, Bakai 10, Török 19, Tarr 3, Kindrusz 3, Tatár 7. Csere: Kucsera, Flach (liberók), Kis D. 12, Olcsváry, Tóth E., Pisák L., Kiss K., Rádosi. Vezetőedző: Jókay Zoltán

A vasárnapi program

Férfiak, a 7–8. helyért: Testnevelési Egyetem–Porto (portugál), Szent Imre Sportcsarnok, 11. Döntő: Fenerbahce (török)–Karlsruhe (német), Csörsz utca, 19

Nők, a 9–10. helyért: Corvinus–Masaryk (cseh), Szent Margit Sportcsarnok, 11. Döntő: Testnevelési Egyetem–Yasar (török), Csörsz utca, 16.30.