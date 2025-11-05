Rövid pályás úszó ob: Amerika „átrendezte” az utat

Két év után ismét Debrecen a házigazdája az úszók rövid pályás országos bajnokságának: a cívisvárosban szerdától szombatig versenyeznek a sportág legjobbjai – az utóbbi kitétel igaz, ám azzal a kiegészítéssel, hogy akadnak azért hiányzók.

Hogy Kós Hubert ezúttal nem teszi tiszteletét Magyarországon, közelebbről az ob-n, nem meglepő, hiszen az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó végigversenyezte a világkupa-sorozatot (két világcsúccsal és az összetett elsőséggel zárt – többek között…), úgyhogy Bob Bowman több „pihenőt” már nem engedélyezett neki, gyorsan el is vitte a csapatával Coloradóba, magaslatra… Mellette a többi Amerikában tanuló úszó sem indul az ob-n, kivéve Fángli Henriettát, aki ott lesz Debrecenben.

Kós mellett „természetesen” Milák Kristóf sem nevezett a magyar bajnokságra, a verseny mégsem marad olimpiai bajnok nélkül, indul Rasovszky Kristóf – akárcsak barátja és (a nyílt vízen) vetélytársa, Betlehem Dávid.

És indulnak azok is, aki szintén végigmentek a rövid pályás világkupa-sorozat három állomásán, ott lesz Debrecenben Németh Nándor, Jászó Ádám, Senánszky Petra, a már említett Fángli, valamint a két Virth-tanítvány, Zombori Gábor és Márton Richárd is – esetükben biztosan másféle állapotot, formát láthatunk az ob-n éppen emiatt, hogy milyet is, arról az edzőt kérdeztük.

„Gyurta Dániellel és Gergellyel, valamint Kapás Boglárkával évekkel korábban többször is voltunk a világkupa-sorozaton, de egyfelől az akkor még több állomásból állt, másfelől azért általában döntőt is úsztak az akkoriak az előfutamok után – mondta lapunknak Virth Balázs. – Ezúttal ez másként történt, részint azért, mert négyhetes munka után kezdtünk el versenyezni, részint mert iszonyatosan erős volt a mezőny mindhárom vk-viadalon. Emiatt leginkább csak az előfutamokban úsztak a tanítványaim, ez pedig azt is jelentette, hogy jócskán kellett edzenünk is Amerikában.”

Mivel a tengerentúlról csak a múlt hét elején érkezett haza a Virth-csoport, nagyobb alapozásba belefogni már nem volt értelme, így született az a döntés, hogy az országos bajnokságon mind Márton, mind Zombori sorozatterhelést kap.

„Ha már elindultunk ezen az úton, végig is megyünk rajta, s mivel Ricsinek és Zombinak is megvan a szintideje a decemberi rövid pályás Európa-bajnokságra, másként vágunk neki az ob-nak: Zombit tizenegy, Ricsit kilenc számban neveztük – magyarázta Virth Balázs, utalva arra, hogy az ob az Eb-csapatról is dönt. – Lesz olyan szám, amelyikben csak a reggeli előfutamban fognak úszni, de szeretnék úgy összegezni a verseny végén, hogy a fiúk végigbírták a négynapos terhelést, és szeretném, ha előrébb is lépnének. Minden tekintetben. Mert a cél az, hogy a decemberi Európa-bajnokságon jól ússzanak.”

Az ob-re nevezett Verrasztó Dávid, aki 37 évesen még mindig edzésben van, napi egyszer ott van a Duna Arénában, s a tervek szerint öt számot is vállal Debrecenben – érdekes összevetés: az indulók fele még meg sem született, amikor az Európa-bajnok, vb-ezüstérmes úszó pályafutása során először kiharcolta az Eb-csapatba kerülést. Ez húsz éve történt…

Sérülése után újra teljes értékű munkát végez Késely Ajna, így három számban ő is elindul az ob-n, kihagyja viszont a versenyt a bordaközi fájdalommal továbbra is küzdő Fábián Bettina, valamint a sikertelen „Shane Tusup-kaland” után korábbi edzőjéhez, Kocsis Mártához visszatérő Jackl Vivien.

A debreceni rövid pályás országos bajnokság előfutamai 9, döntői 17 órakor kezdődnek.

Horváth Dávid elnyűhetetlen – a Kőbánya SC úszója a 2000-es évek második felétől rendre Gyurta Dániel mögött végzett a magyar bajnokságokon, aztán idővel már edzőként terelgette a legfiatalabbakat. Majd újra feltűnt a neve az ob-k nevezési listáján, s a debrecenin is ott szerepel, vagyis mellen ismét láthatjuk őt a vízben.

Horváth Dávid egyébként szintén Virth Balázs tanítványa, csak másként: a Magyar Úszószövetség október elsején indította el edzői mentorprogramját, amelynek keretein belül tapasztalt trénerek segítik fiatal kollégáikat.

„Dávid mellett a móri Szarka Imre tartozik hozzám – árulta el Virth Balázs. – Bár három hétig Amerikában voltam a vk-sorozat miatt, de online tartottuk a kapcsolatot, majd azóta már mindketten voltak nálunk egy edzésen, ilyenkor be is lehet állni segíteni, emellett ugyanolyan fontos az edzés után tartott konzultáció: én a technikai képzéstől kezdtem el velük a foglalkozást, majd haladunk az utánpótlás-korosztályon keresztül a felnőttekig.” Mentor a parton, mentorált a vízben



