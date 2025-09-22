Nemzeti Sportrádió

Paraúszó-vb: Konkoly Zsófia bronzérmes 200 vegyesen

2025.09.22. 15:15
Konkoly Zsófia (balra) harmadik lett a világbajnokságon (Fotó: Szabó Miklós)
Konkoly Zsófia bronzérmet szerzett 200 méter vegyesen hétfőn a Szingapúrban zajló paraúszó-világbajnokságon.

Harmadik helyen végzett a szingapúri paraúszó-világbajnokság 200 méteres vegyesúszó számában Konkoly Zsófia. A verseny honlapja szerint a paralimpiai bajnok Konkoly a szám S9-es sérültségi kategóriájú döntőjében 2:36.09 perces időeredménnyel ért célba, a győztes kanadai Mary Jibbhez képest 3.19 másodperccel elmaradva. Második helyen a spanyol Anastasiya Dmytriv zárt.

Női 100 méter gyorson az S6-os kategóriában Száraz Evelin negyedik lett, míg Hotz Csenge 200 vegyesen (S10) hatodikként zárt.

A távol-keleti viadalon 60 ország több mint 600 versenyzője vesz részt.

 

