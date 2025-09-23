Konkoly Zsófia és Pap Bianka is ezüstérmes a paraúszó vb-n

A verseny honlapja szerint Konkoly, a 100 m pillangó tokiói paralimpiai bajnoka, párizsi ezüstérmese – aki hétfőn 200 vegyesen harmadik volt – kedden megnyerte az előfutamot az S9-es sérültségi kategóriában, és a döntőben 1:08.49 perces eredményével kis különbséggel szorult az 1:08.24-gyel győztes kínai Hszü Csia-ling mögé.

Az S10-es kategóriában az ugyancsak paralimpiai bajnok Pap Bianka 4:36.26 perccel csapott másodikként a célba 400 m gyorson, melyen Tokióban második, Párizsban harmadik volt. Ugyanebben a számban Hotz Csenge ötödik lett (4:49.68). Győzött a brit Faye Rogers (4:32.34).

Nem jutott döntőbe női 100 háton (S2) Adámi-Rózsa Zsanett, illetve a férfiaknál 200 vegyesen (S6) Iván Bence, előbbi ötödik, utóbbi hatodik lett előfutamában.

A távol-keleti viadalon 60 ország több mint 600 versenyzője vesz részt.