Nemzeti Sportrádió

Csatlakozott a „doppingolimpia” mezőnyéhez a britek olimpiai ezüstérmes úszója

Vágólapra másolva!
2025.09.10. 21:27
null
Fotó: Getty Images
Címkék
úszás Enhanced Games Benjamin Proud
Meglepő bejelentést tett Benjamin Proud, az egyik legjobb brit úszó, aki csatlakozik a „doppingolimpia” mezőnyéhez.


A tavalyi párizsi olimpián 50 méter gyorson ezüstérmes klasszis a swimswam szakportál híradása alapján azt közölte: elégedett eddigi karrierjével, most pedig elérkezett egy olyan ponthoz, hogy szeretne új dolgokat is kipróbálni. Hozzátette, mindig is a bolygó leggyorsabbja akart lenni, ezért küzdött egész pályafutása során, de most a csúcsteljesítményt szeretné elérni.

Az Enhanced Games elnevezésű, egy éve bejelentett és jövő májusra tervezett multisporteseményt – egy amerikai milliárdos támogatásával – Las Vegasban kívánják lebonyolítani. A szervezők elképzelése szerint a több sportágat – így az atlétikát, a súlyemelést, az úszást – magába foglaló játékokon, de már azt megelőzően is a sportolók orvosi ellenőrzés mellett tiltott szereket (is) használhatnak a teljesítményük fokozása érdekében. Az ötletgazdák álláspontja szerint „a sport biztonságosabb lesz doppingellenőrzés nélkül”. A Las Vegas-i győztesek félmillió dollárt kaphatnak, a világcsúcsot döntők pedig egymillió dolláros jutalommal számolhatnak.

Proud sikerekben gazdag pályafutása során két nagymedencés világbajnoki aranyérmet nyert, a nyári szingapúri vb-ről ezüstéremmel térhetett haza.

Proud döntésével kapcsolatban a brit úszószövetség és a vizes sportokat tömörítő európai szervezet, a LEN is megszólalt. Mindkettő elítéli az úszó lépését, mivel egyaránt elkötelezettek a tiszta sport irányába.

 

úszás Enhanced Games Benjamin Proud
Legfrissebb hírek

Felavatták Dömötör Zoltán emléktábláját a róla elnevezett uszodánál

Vízilabda
5 órája

Kós Hubert: Bowman is akarja a világcsúcsot kétszáz háton – én is!

Úszás
Tegnap, 18:11

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 10. rész, Egerszegi Krisztina

Egyéb egyéni
2025.09.08. 17:00

Ne hidd, hogy nem vagy képes rá! – Risztov Éva 40 éves

Képes Sport
2025.08.30. 07:06

Sportágat váltott a klasszis mellúszó – sztárportré Adam Peatyről

Képes Sport
2025.08.28. 16:10

Úszás: Jackl és Rácz érmei hiányoznak – Sós Csaba

Utánpótlássport
2025.08.25. 14:43

Úszás: Antal Dávid ezüstérmes az ifjúsági vébén 200 pillangón

Utánpótlássport
2025.08.24. 19:15

Úszás: Jackl Vivien 8. lett 1500 gyorson az ifik vébéjén

Utánpótlássport
2025.08.23. 19:15
Ezek is érdekelhetik