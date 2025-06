Zombori Gábor nyerte a 400 vegyest Rómában

A somorjai U23-as Európa-bajnokság második napján folytatódott a magyar éremgyártás, igaz a két aranyat (a csütörtöki nyitó napon Pádár Nikolett és Ábrahám Minna századra azonos idővel ért célba 200 gyorson) pénteken bronzok követték, de abból jutott négy is a mieinknek!

Ábrahám Minna továbbra is jó formát mutat, hiszen ezúttal is egyéni csúcsot úszott (4:09.85), ez pedig a harmadik helyet jelentette a számára. Harmadik lett Jászó Ádám is 50 háton (25.02), és a 400 vegyes férfi és női döntője is magyar bronzot hozott – Török Dominik (4:15.17) és Szabó-Feltóthy Eszter (4:47.23) jóvoltából.

Kovács Attila 400 gyorson az ötödik, Komoróczy Lora 100 háton a hatodik, míg Békési Eszter 100 mellen a nyolcadik lett.

Rómában, a Hét Domb viadalon viszont jutott az aranyból is a kis magyar különítménynek: Zombori Gábor remek úszással győzött 400 vegyesen (4:14.37) – Virth Balázs tanítványa megelőzte a szám 2022-es Európa-bajnokát, az olasz Alberto Razzettit, valamint a táv 2024-es vb-ezüstérmesét, a brit Max Litchfieldet.

Kétszáz pillangón Márton Richárd a harmadik lett (1:56.11), itt egyedül az olasz Federico Burdisso (csak emlékeztetőül: a francia Léon Marchand és Milák Kristóf mögött szerzett bronzérmet ezen a távon a párizsi olimpián) „ment be” 1:55 perc alá (1:54.76), a szám világbajnoki címvédője, a japán Honda Tomoru lett a második (1:55.40).

Fángli Henrietta 50 mellen szintén a harmadik lett (30.82), míg Németh Nándor 100 gyorson hatodikként ért célba (48.67).