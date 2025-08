Úszás: több éremhalmozó, egy korosztályos magyar csúcs az ifi ob-n

A hazai korosztályos ob-k sorában az idei utolsó volt az ifiké, amelynek a kaposvári Csík Ferenc versenyuszoda adott otthont a mögöttünk hagyott héten, s egyik különlegessége éppen abban rejlett, hogy

a 18 év alattiak viaskodásában részt vehettek a jóval fiatalabb évjáratúak is,

akik a megfelelő szintidővel rendelkeztek. Ennél fogva a 350 fős mezőnyben a 2007-eseken kívül jócskán akadtak zsengébb korúak, még egy-egy 2013-as és 2014-es születésű tehetség is rajthoz állt a somogyi fővárosban.

A prímet viszont többnyire a 2008-asok vitték, közülük is kiemelkedett a 17 éves nyírbátori talentum, Antal Dávid, aki a július első hetében a szlovákiai Somorján lebonyolított ifi Eb-n aranyérmet szerzett 200 pillangón. Kaposvárott is övé lett persze az első hely kedvenc számában, de az otopeni világbajnokság afféle elővizsgájaként az országos bajnokságon még további hét számban is kipróbálta magát. Összességében pedig

jeles bizonyítványt állított ki Kaliba Viktor tanítványa, hiszen egy bronz mellett négy egyéni számban is magyar ifi bajnoki címet szerzett.

A szintén 2008-as UTE-s Kárpáti Máté, aki tavaly korosztályos világ- és Európa-bajnoki titulusokkal vértezte fel magát a nyílt vízi váltók tagjaként, ezúttal medencében is megvillantotta képességeit: túl azon, hogy erőteljesen köze volt az újpestiek 4x100 méteres fiú gyorsváltójának győzelméhez,

négy egyéni számban is a legjobbnak bizonyult, a 200, a 400, a 800 és az 1500 méteres gyors döntőjében is diadalmaskodva.

Magyarovits Zoltán UTE-s csodaműhelyéből további két ifjú kiválóság is remekelt Kaposvárott: a 17 esztendős Papp Sebestyénnek váltóban nyert három medál mellett három egyéni aranyat is a nyakába akasztottak, ráadásul az egyiket – az 50 hátét – az ob egyetlen rekordjavítójaként 25.50 másodperces korosztályos magyar csúccsal érdemelte ki. A 2007-es évjáratú Kovács Botond hét érmet vihetett haza a bajnokságról annak köszönhetően, hogy tagja volt három dobogós stafétának, emellett négy alkalommal egyéni döntők eredményhirdetésekor szólították a díszemelvényre, a 200 vegyesénél egyenesen a legtetejére.

Az.Újpesti Torna Egylet amúgy főképpen az említett fiataluraknak köszönhetően az éremtáblán másodikként végzett 8 arannyal, 3 ezüsttel és 5 bronzzal, ennél jobban csak az UNI Győri Úszó Sportegyesület teljesített.

A „Petrov-művek” ragyogóan felkészített versenyzői szintén nyolc aranyat nyertek,

emellé viszont 9 ezüstöt és 4 bronzot gyűjtöttek. A éremhalmozásban vezető szerepet játszott a 2007-es Herman-Szabó Péter, aki egyfelől a 4x100-as vegyes nemű vegyes váltó és a fiú vegyes váltó tagjaként, másfelől mindhárom mellúszó szám, az 50, a 100 és a 200 egyéni győzteseként parádézott.

A medáltáblázat harmadik helyét a Jövő SC foglalta el 7-2-5-ös kollekciójának köszönhetően. Verrasztó Zoltán csapatából a várakozásnak megfelelően kiemelkedett a minapi EYOF-on, a nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon három aranyával és egy bronzával legeredményesebb úszóként szerepelt, jelenleg még az ifi vébére készülő Kertész Boróka. Az augusztus első hétfőjén 15. születésnapját ünneplő ifjú hölgy az országos bajnokságon nyolc számban tesztelte magát, igencsak jó eredménnyel.

A vegyes váltó aranyához és a 4x200-as gyorsváltó bronzához három egyéni magyar bajnoki címet biggyesztett hozzá

(100 és 200 gyorson, és persze fő territóriumán, 200 pillangón győzött), de például a szombati zárónapon, 100 pillangón úgy lett második, hogy előtte jó félórával még a 800 gyorson rótta a hosszakat, s ért célba itt amúgy negyedikként.

(Kiemelt képünkön: Antal Dávid négy aranyat és egy bronzot úszott össze az ifi ob-n Forrás: musz.hu/Facebook)