…és Darnyi Tamás berúgta az ajtót

Darnyi Tamás ígéretes hátúszótehetségből forrta ki magát a valaha volt egyik legnagyobb vegyesúszóvá, miután a Los Angeles-i bojkottolimpiát követően minden átalakult a világ úszósportjában, Magyarországon pedig a moszkvai bajnok Wladár Sándor (a mai elnök) és az ezüstérmes Vermes Albán fokozatos visszavonulása után eljött a fiatalok ideje.

„Nagy nemzetközi viadalok hősei hagyták abba a versenyzést – mondta a szófiai Európa-bajnokságot megelőző ob előtt Széchy Tamás, aki akkoriban kizárólag védencei kiemelkedő eredményeivel került a lapok hasábjaira. – Most már új gárdának kell helytállnia, bizonyítani eredményességét. Vannak ennek a gárdának máris számottevő egyéniségei. Darnyi Tamás például a négyszáz vegyes nemzetközi szinten is jegyzett versenyzője. Teljesen megalapozott az a vélemény, hogy az Európa-bajnokságon dobogóra állhat. (…) Tartja még a helyét a nagy idők hírmondója, az olimpiai ezüstérmes és Eb-harmadik helyezett Vermes Albán. Minden bizonnyal indul a bajnokságon Wladár Sándor olimpiai bajnok is, bár nem a legjobb formában…”

A Képes Sport ünneplő címlapja is azt hangsúlyozta, hogy Darnyi Tamás műtét után győzött

Darnyi neve 1985 nyarán már nem volt teljesen ismeretlen, a korosztályos versenyek iránt is érdeklődő vájtszeműek már a három évvel korábbi innsbrucki ifjúsági Európa-bajnokság eredményeit böngészve konstatálhatták, hogy van egy újpesti srác, aki öt egyéni számban is feláll a dobogóra, és hármat meg is nyer közülük, ő volt a kontinensviadal legeredményesebb férfi versenyzője.

Minden amellett szólt, hogy Darnyi megfelelő menedzseléssel felérhet a csúcsra, mígnem 1982 telén egy eltévedt hógolyó eltalálta a szemét, és drámai fordulatot vett az élete. A bolgár fővárosból (ki más?) Gyárfás Tamás tudósította a Népsportot, és utólag is köszönetet mondott mindenkinek, aki Darnyi Tamás szemsérülésének gyógyításáért dolgozott. „Elismerés, de akár hála mindazoknak a magyar szakvezetőknek, edzőknek és orvosoknak, akik részt vállaltak a csodában… Persze amit Darnyi Tamással az elmúlt két és fél esztendőben műveltek, az nem csoda, hanem valóság, az emberi küzdeni akarás és összefogás gyönyörű példája. Közel két éve – mit tagadjuk – még úgy volt, hogy az akkor még tizenhat esztendős fiatalember elveszti a szeme világát. A Magyar Úszószövetség a sporthivatal teljes támogatásával azonban elérte, hogy az ifjú sportembert Kölnben a tekintélyes specialista, Heimann professzor megoperálja. Négy műtétre került sor viszonylag rövid időn belül, s Tamás, igaz, hogy csak a saját felelősségére, 1983 nyarától újra edzésbe állhatott. És 1985. augusztus 7-én Szófiában a 400 méteres vegyesúszás eredményhirdetésekor a tiszteletére játszották el a Himnuszt.”

Biztosra persze nem lehetett venni ezt az aranyat, maga Széchy is mértéktartó volt az Európa-bajnokság előtt. „Tudom, hogy ő a legjobb – mondta. – Tudom, hogy még sok van benne, ennek ellenére csak azt mondom, hogy érmes lesz. Legalább ezüstérmes”. Aztán öt perc múlva átgondolta a véleményét, és pontosított: „Tamásnak aranyérmet kell nyernie. Nagyon csalódott lennék, ha nem így történne…”

Nem kellett csalódnia.

Darnyi Tamás végig vezetve bizonyult az erős mezőnyben a legjobbnak. Pillangón 59.35-tel kezdett, a hát után 2:04.15-öt mutatott az óra, a mellet követően pedig 3:20.39-et. A mögötte haladó szovjet Jaroscsuk 3:21.41-gyel kezdte a hajrát. „A kis magyar tábor fergetegesen buzdított. Darnyi ebből aligha hallott bármit is, mégis kitűnően hajrázott. 4:20.70-nel csapott a célba, 84 századdal előzte meg vetélytársát. A 18 éves újdonsült Európa-bajnok eddigi legjobbja 4:24.60 volt.”

A bajnok sosem volt a szavak embere, de 1985-ben legalább még szűkszavúan nyilatkozott (később, sőt a mai napig aztán már nem). Arra a kérdésre például, hogy szemsérülése mennyire vetette vissza a pályafutását, így felelt: „Talán már előbbre tartanék, de az is lehet, hogy nem. Az a tény, hogy annyi ember segített, gondolok itt Széchy Tamásra, Ruza Józsefre, az OTSH vezetőire, Gál dr.-ra és Heimann professzorra, feltételezhetően megkettőzte az akaratomat. Meg akartam hálálni, meg akarom mutatni, hogy érdemes volt annyit tenniük, küzdeniük értem. Köszönöm…”

Széchy a 200 vegyes előtt is óvatos volt (addigra Darnyi 200 háton is odatett egy negyedik helyet), csak éremről beszélt, ehhez képest Szófia magyar hőse itt is imponáló győzelmet aratott. „27.20-szal kezdett, Franceschi (26.87) mögött másodikként fordult. Száz méternél a hát után változott a sorrend. Darnyi tört az élre. (58.36) Franceschi most már mögötte haladt (58.45). – Csak bírja! – sóhajtott Széchy Tamás. – Tudom, hogy bírja, tette hozzá rögtön. A partról nem úgy látszott, hogy bírja… A mellúszás a leggyengébb úszásneme. Szörnyű volt figyelni, bár tudtuk, hogy gyorson messze ő a legjobb, mégis iszonyatos látvány, ahogy a többiek elhaladnak mellette. 150-nél Darnyi csak a negyedik (1:35.59-cel). Az élen a csehszlovák Hladky (1:34.99), mögötte az NSZK-beli Bermel (1:35.34), majd Franceschi (1:35.45) és csak azután a mi versenyzőnk. Magyar úszó, vízilabdázó, műugró, szakvezető és az a néhány lelkes turista egyaránt üvölt, ahogy a torkán kifér: – Gyerünk! Gyerünk!! Széchy Tamás, aki eddig a medence mögött a hirdetőtáblára könyökölve nézte a versenyt, megfordul, és elmegy. Vajon merre tart? – Nézz már oda, Széchy! – kiabálna rá szurkolás helyett az ember. – Hát nem látod, hogy mit művel ez a srác? Darnyi robbant. Mintha egy propeller lenne a nadrágjában, úgy felgyorsít. Franceschi már mögötte, Bermel már mögötte… megvan! Ez az! Már Hladky is mögötte!! Bravó! Darnyi nyert! Megint győzött! Ideje 2:03.23. Gyönyörű! Eddigi legjobbja 2:05.44 volt. Több mint két másodperc a különbség!”

A többi történelem. Egy évvel később Madridban mindkét távon ő lett a vegyes világbajnoka, 1987-ben Strasbourgban duplán címet védett az Eb-n, 1988-ban pedig Szöulban két világrekorddal nyerte meg első két olimpiai aranyát. Az 1989-es bonni Eb-n aranyat érően kirándult 200 pillangóra is, az 1991 januárjára áttolt, eredetileg 1990-es vb-n pedig Perth-ben élete legjobbjaival verte agyon a mezőnyt, 200-on ráadásul elsőként törte át a kétperces álomhatárt. Az 1991-es Eb-t kihagyta, Barcelonában kicsit izgalmasabb csaták végén gyűjtötte be harmadik és negyedik olimpiai aranyérmét, az 1993-as sheffieldi Európa-bajnokságon pedig szoros küzdelemben még megnyerte a feltörekvő finn Jani Sievinen előtt a 400-at, majd felmérte, hogy a 200 aranyához már nem biztos, hogy elég lenne a felkészültsége, és gyakorlatilag visszavonult az úszástól. Hivatalosan még két évig folytatta, valójában azonban ott, a sheffieldi uszoda partján eldőlt, hogy a 26 éves budapesti srác a vegyesúszás verhetetlen legendájaként vonul be az örökkévalóságba.