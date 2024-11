„Bármikor benne van a pakliban, hogy nem bukkan fel edzésen” – új edzője, Szabó Álmos Milák Kristófról

Mielőtt azonban jobban kifejtették volna a Milákkal kapcsolatos témát, az úszóedző mesélt az életútjáról.

„Az úszás iránti szeretet az út során alakult ki. Hatéves koromban kerültem az úszás közelébe, és megfertőződtem vele. Edzőként különböző szakágakat vezettem, voltak triatlonos tanítványaim, az épúszásban és a paraúszásban is dolgoztam, de volt hosszútávúszóm is. A Jóisten vezetett engem idáig, vele nagyon jó kapcsolatban állok: segít az utamon – majd az került szóba, mikor vált világossá számára, hogy nem úszóként, hanem úszóedzőként találja meg igazán magát. – Ez a fajta erős affinitásom is út közben alakult ki, de már versenyzőként is mindig analitikus szemmel figyeltem, hogy milyen feladatokat miért csináltatnak velünk, és mi lehet annak a végeredménye. Ez az analizálás megmaradt később is, folyamatosan végzem a munkám során, néha picit már »beteges« módon is, mert az ellenfeleket is részletesen kielemzem, nem csak a saját versenyzőmet, hiszen így készítem fel. Nekem egyébként ez nem is igazán munka, ez a hivatásom.”

Arról is szó esett, melyik szakember látásmódja hatott rá leginkább: „Széchy Tamás gyökereit, hagyományait nehéz lenne a hazai úszóközegben levetkőzni, így nyilván ragadt rám belőle. Viszont Széles Sándor volt az, aki leginkább nagy nyomot hagyott bennem. Emellett a külföldi szakirodalom is hatott rám. Nagyon érdekel az ausztrál edzésmódszertan, onnan van néhány könyvem, de az utóbbi években már inkább a saját kútfőből dolgozom, a saját tapasztalataimból építkezem.”

A saját szemléletét is kifejtette a 44 éves tréner: „A szaktudás nem elég, érzelmi intelligencia hiányában nagyon nehezen lehet valaki edző. Aztán amikor az ember elér addig, hogy felnőtt versenyzőkkel foglalkozik, még több szempontot kell figyelembe venni. Ilyen például a mentális egészség – anélkül senkit sem lehet feljuttatni a csúcsra, ezért a felnőtt sportolónak meg kell adni bizonyos privilégiumokat. Ezekkel aztán vagy él, vagy nem – ez az ő döntése, de meg kell neki adni. Erős korlátokat nem állíthatok fel, mert úgy felgyorsult a világ, hogy ezek között már nem marad meg a versenyző, és akkor nem tudok kormányozni. Mindegyik sportolómat tudom – jó értelemben – irányítani, mert vannak módszereim, tisztában vagyok a saját képességeimmel, a versenyzőim képességeivel. Ezeken a határokon belül ismernem kell azokat a korlátokat, hogy meddig mehetek el, és ez minden embernél más.”

Aztán rátértek Milák Kristófra is, a műsorvezető megkérdezte, mikor és hogyan került kapcsolatba az úszóval, illetve jól gondolja-e, hogy az úszó kinézte magának Szabót.

„Kristóf nagyon megfontolja a döntéseit, az biztos. Ezt az egészet ő tudná a legjobban elmondani, és nem is szeretnék helyette nyilatkozni, de valószínűleg így történt. Hozzá kell tenni, nekünk régre visszanyúló, jó kapcsolatunk van. (...) Már (Selmeci) Attila idejében is normális, jó viszonyom volt vele. Távolról látta, mit csinálok, de a parasport azért árnyékban van, viszont azt érzékelte, hogy ez az ember fel tud vezetni sportolókat a csúcsra, biztos jó, ám nem foglalkozott vele. Majd volt egy pont, ahol szakmaiságba átfordult a barátságunk, és valahogy így kerültünk szakmai kapcsolatba. Nem lepett meg, hogy segítséget kért tőlem, mivel láttam, hogy bajban van. Ezt már többször észleltem, de mindig egy út volt: én (Virth) Balázs felé tereltem, hogy ezt beszéljék meg. Ezek azonban az ő döntései, és még egyszer mondom, nem szeretnék helyette nyilatkozni. Viszont pörgött a homokóra, telt-múlt az idő, és itt tartunk most” – így Szabó Álmos.

Mint az köztudott volt, Szabó már a dohai világbajnokság előtt segítette Milákot, mivel Virth Balázs akkor a csapatával a vb-n volt – az interjúalany ezt is kifejtette: „Februárban segítséget kért Kristóf, és én ezt megadtam neki. A kérése nem lepett meg, az pusztán szakmaiság volt.”

Elhangzott az a kérdés, hogy utána bőven voltak hónapok, amikor nem lehetett tudni, a kétszeres olimpiai bajnok úszó edz vagy sem, és hogy erről voltak-e információi Szabónak.

„Mindenki erre kíváncsi, és ez kényes téma, nem szeretném kiteregetni. Kristóf döntése, hogy elmondja-e, vagy egyáltalán mond-e róla valamit. Annyit tudok elárulni, hogy az információk százszázalékos birtokában vagyok. Voltak alapok, amikre támaszkodhattam, így sejtettem, hogy ez lesz a vége, vagyis hogy egy-egy arany- és ezüstérmet nyer az olimpián” – folytatta az úszóedző, de azt nem tudta megmondani, Milák beszámol-e majd az akkori időszakról, a Párizs előtti felkészülésének részleteiről.

Csisztu Zsuzsa megkérdezte, mi van még Milákban, és hogyan lehet ezt előcsalogatni, mivel az időeredményei annyira nem voltak csodálatosak az olimpián, mint korábban.

„Kristóf képes jobb teljesítményre, csak az a fajta speciális, nem ideális felkészülés ezt hozta magával. Ha valaki ilyen előzmények után olimpiai bajnok tud lenni, az zseni – majd rátért arra, hogyan lehet kezelni új tanítványát. – Én most pluszterhet nem érzek emiatt. Nagyon jó a kapcsolatunk, s talán van is hozzá kulcsom, de ez a gyakorlatban dől el. Rendkívül kíváncsi vagyok, hol van az ő teljesítőképességének a határa. Bőven van motivációja, ha ennyit súghatok, és szeret úszni is. Ha ideálisabb keretek között fel tud készülni, és a mentális része is rendben van – mert nála ez a nagyobb kérdés –, akkor megláthatjuk, mire is képes igazán. Lehet, hogy még tud javítani az egyéni csúcsain, ebben őszintén hiszek. Szerintem képes rá.”

Az edzéslátogatásról így fogalmazott: „Bármikor benne van a pakliban, hogy nem bukkan fel edzésen, én ezen nem fogok meglepődni. Nekünk megvannak a játékszabályaink, ezzel tisztában van, és ezt eddig be is tartotta, de muszáj is, hogy betartsa – majd elárulta, szerinte mikor láthatjuk Milákot ismét nagyot úszni. – Szingapúrban, tehát a jövő évi vébén már reményeim szerint ez kijön belőle. Megvan közöttünk az összhang, és ha ki tudom »verni« belőle, amit tud, akkor majd meglátjuk, ez mire elég.”

Kitért arra is Szabó, hogyan lehet összehangolni az időbeosztását, mivel Milák Kristóf mellett két paraúszója van, Illés Fanni és Papp Bianka: „Lesznek olyan részek, amit nem tudunk majd együtt megoldani. Átbeszéltük mindhárom versenyzővel, hogy ilyenkor mit kell tenniük. Az persze kétségtelen, hogy segítségre lesz szükségem, mert egyedül ezt nem tudom megoldani. Nem feltétlenül szakmai segítségre gondolok, hanem valakire, aki támogat – ezt a személyt most még nem tudom megnevezni.”

