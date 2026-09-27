Nemzeti Sportrádió

Borsány-Gyenes András a Magyar Sportújságírók Szövetségének új elnöke

2026.09.27. 12:43
Borsány-Gyenes András (Fotó: MTI/Lakatos Péter)
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Borsány-Gyenes András közgyűlés MSÚSZ
Borsány-Gyenes Andrást választották elnökké a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) vasárnapi rendkívüli tisztújító közgyűlésén.

 

A tisztújításra azért volt szükség, mert Szöllősi György (lapunk korábbi főszerkesztője) elnök és az elnökség tagjai augusztusban lemondtak. A Testnevelési Egyetemen megtartott eseményen az új tagok megválasztásához kétharmados többség, vagyis a 123 megjelent, szavazásra jogosult közül 62 voks szükségeltetett. 

Borsány-Gyenes Andrást (a Network4 Media Group elnök-vezérigazgatóját, lapunk korábbi munkatársát) egy tartózkodás és két ellenszavazat mellett a közgyűlés elnöknek választotta, az első alelnök Gergelics József (hét tartózkodás és egy ellenszavazat ellenében), a második alelnök pedig lapunk munkatársa, Csisztu Zsuzsa (23 tartózkodás és négy ellenszavazat ellenében) lett.

Az új, négytagú elnökséget Borókai Gábor (lapunk korábbi szerkesztője), Kun Zoltán (lapunk főszerkesztő-helyettese), Mezei Dániel és Tóth Anita (lapunk korábbi rovatvezetője) alkotja. Valamennyi tisztségviselő megbízatása ötéves ciklusra érvényes.

Első elnöki beszédében Borsány-Gyenes megköszönte a távozó elnökség tagjainak, hogy személyes érdekeiket háttérbe helyezték a szövetség érdekeivel szemben: „Ami eddig jól működött, mindenképpen folytatjuk, vagyis szeretnénk, hogy a Nagy Béla-programmal és a Csillag Imre-ösztöndíjprogrammal továbbra is minél több könyv, film vagy fotógyűjtemény készüljön el, amelyek mind a sport varázslatos hangulatát jelenítik meg. Mindezeket az értékeket, ahogyan a Nemzeti Sportot, mint nemzeti kincset, kötelességünk megőrizni” – mondta. 

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minél több aktív sportújságíró csatlakozásában reménykedik, a tagrevízió azonban elkerülhetetlen, a pártpolitikától pedig az elnökség mostantól távol tartja magát. Az MSÚSZ korábbi, 2015 óta regnáló vezetősége augusztus 12-én jelentette be, hogy szeptember 27-i (mai) hatállyal lemond. Mindezt azután, hogy júliusban 59 tag bizalmatlansági indítványát követően a Lakiteleken megtartott rendkívüli közgyűlésen 108-85-ös szavazati aránnyal a tagság megerősítette tisztségében Szöllősi György elnököt.

A Testnevelési Egyetemen megtartott eseményen Szöllősi kiemelte, az elmúlt 11 és fél év a MSÚSZ történetének legsikeresebb időszakának nevezhető: „A Nagy Béla-programmal, a Csillag Imre- és Szombathy István-ösztöndíjprogramokkal százmilliókkal segítettük a magyar sportújságírók, tudósítók munkáját, szakmai előmenetelét, illetve különböző sportkönyvek megjelenését. A Nagy Béla-programnak köszönhetően a hiánypótló kiadványok, lexikonok száma meghaladja a kétszázat” – mondta.

Szöllősi lemondásával továbbra is Novotny Zoltán, jelenlegi tiszteletbeli elnök a leghosszabb ideig hivatalában maradt vezető, mivel korábban 17 éven keresztül volt az MSÚSZ elnöke. Ahogy Szöllősi fogalmazott, az „utolsó szó jogán” határozati javaslatot terjesztett elő, amelyet a tagok egyhangúlag elfogadtak, vagyis vasárnaptól Pajor-Gyulai László szintén a sportújságíró szövetség tiszteletbeli elnöke. Búcsúbeszéde végén hangsúlyozta, a leköszönő elnökség ötvenmillió forinttal adja át a kasszát.  

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