Újra magyar kispályás klubcsapat Európa trónján

Újabb történelmi sikert ért el a magyar minifutball: a The Private Rooftop FC hódította el a 2026-os minifutball Bajnokok Ligája aranyérmét, így ismét magyar klubcsapat állhatott fel Európa kispályás labdarúgás képzeletbeli dobogójának legmagasabb fokára.

A Spanyolországban megrendezett rangos nemzetközi sorozat végén a magyar csapat megszerezte a kontinens legrangosabb klubtrófeáját, tovább erősítve a magyar minifutball nemzetközi pozícióját. Ez a siker nemcsak a csapat számára jelent hatalmas eredményt, hanem az egész magyar kispályás labdarúgó-közösség számára is.

Az elmúlt időszakban a magyar minifutball sorra szállítja a kiemelkedő nemzetközi eredményeket. 2025-ben a magyar válogatott világbajnoki ezüstérmet szerzett, 2026-ban pedig Európa-bajnoki bronzéremmel térhetett haza, most pedig egy magyar csapat ért fel Európa csúcsára.