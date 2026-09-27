Nemzeti Sportrádió

Káprály Mihály San Marinóban vezet mérkőzést

H. Á.H. Á.
2026.09.27. 13:50
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Káprály Mihály San Marinóban vezet (Fotó: Czinege Melinda)
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Nemzetek Ligája Káprály Mihály játékvezetés
Az Európai Labdarúgó-szövetség hivatalos honlapján közölte, hogy Káprály Mihály lesz a játékvezetője a kedd esti San Marino–Albánia Nemzetek Ligája-mérkőzésének a C-ligában.

Az UEFA hivatalos honlapja szerint Káprály Mihály két partjelzője Buzás Balázs és Kóbor Péter lesz, negyedik játékvezetőként Derdák Marcell működik majd közre. A VAR-szobában Bognár Tamás lesz a főnök, segítője Kulcsár Katalin.

Káprály Mihály eddig két felnőttválogatottak közötti mérkőzést vezetett: először 2024 júniusában az Albánia–Azerbajdzsán (3–1) találkozón dirigált, majd idén júniusban a Szlovákia–Málta (2–1) meccsen fújta a sípot. Miután ez a két korábbi válogatott meccs egyaránt felkészülési mérkőzés volt, ezért Káprály első alkalommal készülhet felnőttválogatottak közötti tétmeccs vezetésére.

 

 

Nemzetek Ligája Káprály Mihály játékvezetés
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