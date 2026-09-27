Káprály Mihály San Marinóban vezet mérkőzést

Az UEFA hivatalos honlapja szerint Káprály Mihály két partjelzője Buzás Balázs és Kóbor Péter lesz, negyedik játékvezetőként Derdák Marcell működik majd közre. A VAR-szobában Bognár Tamás lesz a főnök, segítője Kulcsár Katalin.

Káprály Mihály eddig két felnőttválogatottak közötti mérkőzést vezetett: először 2024 júniusában az Albánia–Azerbajdzsán (3–1) találkozón dirigált, majd idén júniusban a Szlovákia–Málta (2–1) meccsen fújta a sípot. Miután ez a két korábbi válogatott meccs egyaránt felkészülési mérkőzés volt, ezért Káprály első alkalommal készülhet felnőttválogatottak közötti tétmeccs vezetésére.