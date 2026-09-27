Vindics-Tóth Lili Anna új országos csúccsal nyerte a varsói maratonit
Vindics-Tóth Lili Anna új országos csúcsot jelentő 2:24:48-as időt futva nyerte meg a női maratonit Varsóban, ezzel átadva a múltnak Szabó Nóra 2024 decemberében Valenciában felállított 2:25:52-es magyar rekordját.
A Magyar Atlétikai Szövetség közlése szerint Vindics-Tóth Lili Anna a varsói maratonin számos afrikai kiválóságot utasított maga mögé, amikor vasárnap délelőtt megnyerte a nagy presztízsű viadalt, amely elitkategóriás besorolásúnak számít.
A 28 éves hosszútávfutónk a 2:24:48-as idővel nemcsak saját, a birminghami Eb-n futott egyéni legjobbját és Szabó Nóra 2024 decemberében felállított 2:25:52-es országos csúcsát javította meg, de a varsói verseny pályacsúcsát is átadta a múltnak.
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