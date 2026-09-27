Nemzeti Sportrádió

Jó hangulat, de kemény munka – fotókon a válogatott utolsó edzése Telkiből a belfasti meccs előtt

2026.09.27. 13:46
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Fotók: Kovács Péter
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Telki Magyarország magyar válogatott galéria magyar labdrúgó-válogatott
Fotókon a magyar labdarúgó-válogatott utolsó edzése Telkiből az Észak-Írország elleni, belfasti Nemzetek Ligája-meccs előtt.
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fotó 2026.09.27.

A magyar válogatott edzése Telkiben (Fotó: Kovács Péter)

 A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE AZ ÉSZAKÍREk ELLEN 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

B2-CSOPORT
2. forduló. Szeptember 28., hétfő
18.00: Grúzia–Ukrajna
20.45: Észak-Írország–Magyarország – élőben az NSO-n! 

3. forduló. Október 2., péntek
20.45: Magyarország–Grúzia – élőben az NSO-n! 
20.45: UkrajnaÉszak-Írország 

4. forduló. Október 5., hétfő
20.45: Ukrajna–Magyarország – élőben az NSO-n! 
20.45: Észak-Írország–Grúzia

5. forduló. November 14., szombat
18.00: Grúzia–Magyarország – élőben az NSO-n! 
20.45: Észak-Írország–Ukrajna

6. forduló. November 17., kedd
20.45: Magyarország–Észak-Írország – élőben az NSO-n! 
20.45: Ukrajna–Grúzia

 

Telki Magyarország magyar válogatott galéria magyar labdrúgó-válogatott
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