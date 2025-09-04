Nemzeti Sportrádió

Aerobik: az aranyat hozó világjátékok után jöhet az Európa-bajnokság!

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.09.04. 09:10
null
Fotó: NVESZ
Címkék
magyar aerobik-válogatott aerobik Sinkó Andrea
Az augusztusi csengtui világjátékokon aratott győzelem után sincs megállás: a magyar aerobik-válogatott szeptember közepén kezdi meg a felkészülést a novemberi Európa-bajnokságra, amelyet az azerbajdzsáni Gandzsában rendeznek meg. Az új aranygeneráció megint nagy feladat előtt áll, de a kínai siker olyan erőt adott a csapattagoknak, amelyből hosszú távon is építkezhetnek.


Csengtuban a magyar aerodance-csoport – Kőnig Antónia, Himmel Tünde, Fejér Fruzsina, Mikulecz András, Lőcsei Zoltán, Makranszki Anna, Ruzicska Vanessza és Goda Kamilla – történelmi bravúrt hajtott végre azzal, hogy sikerült a címét megvédenie. A 17.600 pontos selejtező után a döntőben 17,950 ponttal állhattak a csapattagok a dobogó legmagasabb fokára, Dél-Koreát és Kínát megelőzve. A sakkjátszmát megidéző koreográfiájuk nemcsak a bírókat, hanem a csengtui közönséget is teljesen lenyűgözte.

Sinkó Andrea, a csapat egyik felkészítő edzője szerint a siker nem pusztán az aranyéremről szólt, hanem arról a közösségi erőről, amely az elmúlt években formálta a válogatottat. „Ennyire egységes csapatszellemet még sosem tapasztaltam. Mindenki megtalálta a feladatát, és mindenki az eredményért dolgozott.”

A válogatott közvetlen felkészítésében Sinkó Andreán kívül Sipos Mónika és Bali Dániel vett részt. A világjátékok után az aerobikosok nem tértek azonnal haza, hanem néhány napot Sanghajban töltöttek együtt. Ez a közös levezetés sokat segített abban, hogy ne törjön rá hirtelen az üresség azokra a fiatalokra, akik most érték el pályafutásuk eddigi legnagyobb sikerét.

A magyarokat éppen az különbözteti meg riválisaiktól, hogy sosem egyéni akciókkal próbálnak érvényesülni, hanem tudatos csapatmunkával, ahol mindenkinek pontosan megvan a szerepe. Ez most is kulcsfontosságú volt: a szakági elnök, Csutora László is folyamatosan a csapat rendelkezésére állt, ha bármilyen segítségre volt szükség. Az edzők és a stábtagok pedig a legapróbb részletekre is odafigyeltek. Csengtuban ismét bebizonyosodott: csak összefogással lehet a világ legjobbjai közé kerülni.

A világjátékok aranya tehát nem lezárás, hanem kiindulópontja egy újabb kihívásnak. A csapat szeptember közepétől teljes erővel készül a november 12–17. között sorra kerülő Európa-bajnokságra, ahol párosban, csoportban és aerodance-ben is éremesélyesként áll rajthoz. A cél egyértelmű: újra bizonyítani a kontinens legjobbjai között.
 

 

magyar aerobik-válogatott aerobik Sinkó Andrea
Legfrissebb hírek

Világjátékok: a negyedik helyen végzett a sportaerobik csoport

Egyéb egyéni
2025.08.15. 15:42

Érmes álmokat dédelgetnek a világjátékokra készülő aerobikosaink

Egyéb egyéni
2025.07.31. 20:49

Aerobik: Bányász Viktória halmozza az érmeket a világeseményeken

Utánpótlássport
2024.11.06. 19:02

Világjátékok-kvótát szerzett a magyar aerodance-csapat

Torna
2024.09.28. 09:30

A torta egy szeletére vágynak – sosem látott magyar sikerek aerobikban

Egyéb egyéni
2022.08.15. 15:22

Katusék óta nem látott sikerek – minden idők legjobb aerobik-vb-jét zártuk

Csupasport
2022.06.23. 12:01

Érmes reményekkel utazik a magyar csapat az aerobik-világbajnokságra

Csupasport
2022.06.15. 09:17

Színészfejedelem lányából két sportág nagyasszonya

Egyéb egyéni
2019.06.05. 09:24
Ezek is érdekelhetik