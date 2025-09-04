Aerobik: az aranyat hozó világjátékok után jöhet az Európa-bajnokság!



Csengtuban a magyar aerodance-csoport – Kőnig Antónia, Himmel Tünde, Fejér Fruzsina, Mikulecz András, Lőcsei Zoltán, Makranszki Anna, Ruzicska Vanessza és Goda Kamilla – történelmi bravúrt hajtott végre azzal, hogy sikerült a címét megvédenie. A 17.600 pontos selejtező után a döntőben 17,950 ponttal állhattak a csapattagok a dobogó legmagasabb fokára, Dél-Koreát és Kínát megelőzve. A sakkjátszmát megidéző koreográfiájuk nemcsak a bírókat, hanem a csengtui közönséget is teljesen lenyűgözte.

Sinkó Andrea, a csapat egyik felkészítő edzője szerint a siker nem pusztán az aranyéremről szólt, hanem arról a közösségi erőről, amely az elmúlt években formálta a válogatottat. „Ennyire egységes csapatszellemet még sosem tapasztaltam. Mindenki megtalálta a feladatát, és mindenki az eredményért dolgozott.”

A válogatott közvetlen felkészítésében Sinkó Andreán kívül Sipos Mónika és Bali Dániel vett részt. A világjátékok után az aerobikosok nem tértek azonnal haza, hanem néhány napot Sanghajban töltöttek együtt. Ez a közös levezetés sokat segített abban, hogy ne törjön rá hirtelen az üresség azokra a fiatalokra, akik most érték el pályafutásuk eddigi legnagyobb sikerét.

A magyarokat éppen az különbözteti meg riválisaiktól, hogy sosem egyéni akciókkal próbálnak érvényesülni, hanem tudatos csapatmunkával, ahol mindenkinek pontosan megvan a szerepe. Ez most is kulcsfontosságú volt: a szakági elnök, Csutora László is folyamatosan a csapat rendelkezésére állt, ha bármilyen segítségre volt szükség. Az edzők és a stábtagok pedig a legapróbb részletekre is odafigyeltek. Csengtuban ismét bebizonyosodott: csak összefogással lehet a világ legjobbjai közé kerülni.

A világjátékok aranya tehát nem lezárás, hanem kiindulópontja egy újabb kihívásnak. A csapat szeptember közepétől teljes erővel készül a november 12–17. között sorra kerülő Európa-bajnokságra, ahol párosban, csoportban és aerodance-ben is éremesélyesként áll rajthoz. A cél egyértelmű: újra bizonyítani a kontinens legjobbjai között.

