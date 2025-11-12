Motivált, összeszokott magyar csapat utazik az azerbajdzsáni aerobik Eb-re

A Magyar Torna Szövetség szerdai közleményében kiemelte: a hétvégén Gandzsában – ez Azerbajdzsán második legnagyobb városa – kerül sor az utánpótlás és a felnőttek kontinensbajnokságára. Indul a Világjátékok-győztes aerodance-csapat, a sportaerobik-csoport, emellett lesz magyar induló trióban, vegyespárosban és egyéniben is.

„Motivált, összeszokott csapatunk van” – idézte a kommüniké Sinkó Andreát, a válogatott egyik felkészítőjét. „A Világjátékok-győztes aerodance-csapat ezúttal is aranyesélyes. Az aerobikcsoporttól érmet remélünk, a párostól pedig döntőbe jutást várunk.”

Az egyéniről és a trióról Kovács Judit nyilatkozott, meglátása szerint roppant sűrű és népes mezőny várható.

„A magyarok ezekben a kategóriákban az utóbbi időszakban tanulmányaik miatt nem sok nemzetközi megmérettetésen vettek részt. Bízunk a minél jobb szereplésben” – szögezte le.

A magyar válogatott:

aerodance-csapat: Kőnig Antónia, Lőcsei Zoltán, Fejér Fruzsina, Makranszki Anna, Ruzicska Vanessza, Himmel Tünde, Goda Kamilla és Mikulecz András

sportaerobik-csoport: Kőnig Antónia, Lőcsei Zoltán, Fejér Fruzsina, Himmel Tünde, Mikulecz András

vegyespáros: Fejér Fruzsina és Mikulecz András

trió: Gyarmati Sophia, György Renáta, Sipos Vivien Beatrix

egyéni: Gyarmati Sophia