Rg ob: Lovász Luca Flóra az összetett győztes

2026.03.22. 11:48
null
Lovász Luca Flóra nyerte az ob-t összetettben (Fotó: RG Sajtó)
Lovász Luca Flóra rg ritmikus gimnasztika rg ob
Lovász Luca Flóra nyerte az egyéni összetett versenyt a ritmikus gimnasztikázók Törökbálinton megrendezett országos bajnokságán.

 

A magyar szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint az MTK Budapest versenyzője klubtársát, Wiesner Hanna Pannát előzte meg, a bronzérmet az ugyancsak MTK-s Vukmir Elena szerezte meg.

A szerenkénti számokat tekintve Lovász a labdával és a karikával bizonyult a legjobbnak, míg Wiesner szalaggal és buzogánnyal lett első. Az egyéni csapatversenyben az MTK Budapest zárt az élen megelőzve a Csepeli RG Clubot és a Pécsi RGSE-t.

RG OB
SZALAG
1. Wiesner Hanna Panna (MTK Budapest) 27.150 pont
2. Lovász Luca Flóra (MTK Budapest) 26.300
3. Vukmir Elena (MTK Budapest) 25.900
BUZOGÁNY
1. Wiesner 28.000
2. Vukmir 27.375
3. Lovász 27.100
LABDA
1. Lovász 28.325
2. Örvendi Regina (Csepeli RG Club) 24.950
3. Boncz Nóra (Csepeli RG Club) 24.700
KARIKA
1. Lovász 29.125
2. Wiesner 27.750
3. Vukmir 27.100
1. Lovász 110.850
2. Wiesner 107.600
3. Vukmir 104.525
EGYÉNI CSAPAT
1. MTK Budapest 218.725
2. Csepeli RG Club 194.450
3. Pécsi RGSE 185.450

 

Lovász Luca Flóra rg ritmikus gimnasztika rg ob
