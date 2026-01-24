Az együttes kéziszercsapat nyerte meg az év legjobb ritmikus gimnasztikázója díjat

Az Európa-kupa-győztes és Európa-bajnoki bronzérmes együttes kéziszercsapatot választotta a tavalyi év legjobb ritmikus gimnasztikázójának a magyar szövetség (MRGSZ).
Az MRGSZ szombati beszámolója kiemelte, hogy a kontinentális eredmények mellett a Farkas Júlia, Grekk Fruzsina, Mészáros Mandula, Pesti Dalma, Szabados Dóra és Urbán-Szabó Mónika alkotta csapat a világbajnokságon nagyszerű hetedik helyezést ért el.
A szövetség hagyományos díjátadó ünnepségén – amelyet az Új Hidegkuti Nándor Stadionban tartottak – különdíjat kapott Örvendi Regina, a Csepel RG sportolója, aki a junior-világbajnokságon labdával nyolcadik lett tavaly.
Több kategóriában is rangsorolták és díjazták az egyesületeket: a versenysport I. osztályában az MTK Budapest lett a legjobb, ahogyan az összesített egyesületi rangsorban is.
