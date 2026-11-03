Nem jutott döntőbe magyar férfi légpuskában a sportlövő vb-n

A sportág első kvótaszerző versenyén az érmek mellett minden olimpiai számban, így a férfi légpuskások között is három Los Angeles-i indulási helyet osztanak ki. A kvalifikációs szabályok szerint egy nemzetből egy számban egy versenyző szerezhet kvótát a vb-n, így a 10 méteres szám indulói azzal tudattal kezdhették meg versenyeiket, hogy a fináléba jutással nagyon közel kerülhetnek a kvótához. Az esélyek alapján ugyanis előzetesen nagyon valószínűnek tűnt például, hogy a kínaiak mindhárom lövője döntős lehet.

A magyarok közül a világ- és Európa-bajnok Péni István érkezett a legjobb formában Dohába, az októberi kairói világkupa-versenyen ugyanis 634 kör feletti eredménnyel nyerte meg az alapversenyt, márpedig egy ahhoz hasonló teljesítmény a vb-n is finálét ért volna.

A 105 fős mezőnyt két részre osztották és magyar részről az elsőben a 2023-as Európa Játékok négyszeres aranyérmese, Pekler Zalán, valamint Somogyi Péter volt érdekelt. Kettőjük közül a várakozásoknak megfelelően Pekler teljesített jobban, aki a hatvan lövés során nagyon kiegyensúlyozottan, komoly hullámvölgyek nélkül lőtt. Az esztergomi puskás legerősebb tízes sorozata 105,8, a leggyengébb pedig 104,3 kör volt, s végül kifejezetten erősnek mondható, 630,8 körrel fejezte be a viadalt. Az ugyanakkor már az első csoport után látható volt, hogy ez biztosan nem lesz elég a fináléhoz. Somogyi Péter közben a mezőny hátsó felében zárt 624,7 körrel.

Ezek után jött a második csoport, melyben Péni egészen kiválóan, 106,5 körös sorozattal kezdett. Az UTE olimpiai ötödik klasszisa a második tízes szériában kicsit visszaesett (104,9), de még mindig jól állt, a harmadik sorozatban viszont több alacsony eredmény is becsúszott, s csak 103,4 kört produkált, amivel messze került a döntőtől. A folytatásban a 29 éves lövő nagyot küzdött, de be-becsúszott egy-egy gyengébb lövés, így 629,8 kört ért el, ami összesítésben a 19. helyhez volt elég.

Pekler Zalán végül az előkelő 14. helyet szerezte meg, a döntő azonban tőle is messze volt, ugyanis a kínai Csang Csang-hung 632,2 körrel végzett a nyolcadik helyen. Somogyi a 70. lett.

A mezőnyből ezúttal is kiemelkedett a kínaiak világcsúcstartója, Seng Li-hao, aki saját rekordjától mindössze hét tizeddel elmaradva, 637,2 körrel végzett az alapverseny élén. A döntőbe végül három kínai, két horvát és egy-egy norvég, szlovák és francia puskás jutott be.

A kínaiak a csapatversenyt simán, négy kör előnnyel nyerték meg a horvátok előtt, ráadásul 1901,6 körös új világrekorddal, ami 2,6 körrel jobb az eddigi, szintén a kínaiak által tartott csúcsnál. A bronzérmet a norvégok kaparintották meg.

A Pekler, Péni, Somogyi hármas (1885,3 kör) a hetedik helyet szerezte meg a 21 triót felvonultató mezőnyben.

Az első versenynapon még a női légpuskások versenyét is megrendezik, illetve a férfi gyorstüzelő pisztoly alapversenyének első felére kerül sor. A magyar érdekeltségű nem olimpiai számok közül pedig az 50 méteres női szabadpisztolyt tartják meg.