Szathmári János: Nincs rá idő, hogy próbálgassunk

A júliusban kinevezett új szövetségi kapitány, Sótonyi László első keretébe bekerült néhány újonc, kimaradt több korábbi alapember, de a kapusposzton egyelőre nem történt változás: ezen a héten Palasics Kristófra, Bartucz Lászlóra és Nagy Benedekre számít a szakmai stáb.

Az MTI érdeklődésére Szathmári felidézte, hogy Sótonyival már a juniorválogatottnál is együtt dolgoztak. Ott nagyban meghatározó volt az ő szava a keret kialakításakor – a kapusok kapcsán –, de természetesen mindig megbeszélték, ki milyen formában van. „Egy kapus számára kevés, hogy edzésben van. Mindig nagyon fontos, hogy játsszon is” – jegyezte meg.

Májusban, a Szerbiával szemben elveszített világbajnoki selejtező időszakában Palasics és Bartucz sem kapott rendszeres játéklehetőséget német klubcsapatában, az MT Melsungenben. Ez jelenleg is így van, mindketten második számú kapusnak számítanak, Palasics a Melsungenben, Bartucz pedig a sereghajtó HSG Wetzlarban.

A kapusedző hozzátette, Nagy Benedek sok időt tölt a pályán a spanyol bajnokságban, és bár jó ideje tagja a válogatott bő keretének, még csak egy mérkőzésen védhetett. „Természetesen nyomon követjük, hogy mi van vele, annál is inkább, mert abban a csapatban játszik, amiben annak idején én is. Azt gondolom, itt van a helye, és megérdemelt a kerettagsága” – mesélte Szathmári, aki 1992 és 1995 között erősítette a spanyol Valladolidot.

Mint kifejtette, a közeljövőben felveszi a kapcsolatot David Pisonero vezetőedzővel, mert szeretné tudni, hogy neki mi a véleménye Nagyról, hogyan látja a fiatal kapus teljesítményét. Palasics kapcsán pozitívumként említette, hogy már az utánpótlásban is együtt dolgozott jó néhány mezőnyjátékossal, hiszen ő is tagja volt a 2023-ban világbajnoki ezüstérmes juniorválogatottnak.

A 2028-as kontinenstorna selejtezőjének első fordulójában Montenegró lesz a magyarok ellenfele csütörtökön Tatabányán, a második körben pedig Koszovó vendége lesz a válogatott vasárnap Urosevacban. A csoport negyedik tagja a Feröer-szigetek. Az első két helyezett, valamint a nyolc csoport legjobb négy harmadikja jut ki az Európa-bajnokságra.

A játékosként 302-szeres válogatott, olimpiai és világbajnoki negyedik helyezett Szathmári szerint jó lett volna több idő a felkészülésre és legalább egy edzőmérkőzés az új szövetségi kapitány által irányított, megújult keret számára. „Ez most nem lehetséges, úgyhogy majd az edzésmunkájukon meglátjuk, ki milyen teljesítményt tud nyújtani, kinek milyen az egészségi állapota, és meglátjuk az ellenfelet is, hogy milyen stílusra van szükség Montenegróval szemben.”