Gulácsi a címvédő ellen védhet; az aranylabdás Madridba látogat – egész napos élő BL-felvezető

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Sporting CP (portugál) (Tv: RTL+, Sport2)

18.45: Galatasaray (török)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+, Sport1)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bayern München (német) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: FC Barcelona (spanyol)–Aston Villa (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Feyenoord (holland)–Internazionale (olasz) (Tv: RTL+)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Lille (francia) (Tv: RTL+)

21.00: Linzer ASK (osztrák)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: RTL+)

21.00: Manchester United (angol)–AS Roma (olasz) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Villarreal (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!