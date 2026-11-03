Gulácsi a címvédő ellen védhet; az aranylabdás Madridba látogat – egész napos élő BL-felvezető

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.11.03. 12:00
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Gulácsi Péterék a Paris Saint-Germaint fogadják a BL-alapszakasz 4. fordulójában (Fotók: Getty Images)
Címkék
Bayern München FC Barcelona Bajnokok Ligája RTL+ Manchester United Gulácsi Péter Atlético Madrid Inter Harry Kane AS Roma
Egész napos Bajnokok Ligája-felvezetés a keddi játéknap előtt: hírek, videók és exkluzív tartalmak a Nemzeti Sport és az RTL+ együttműködésének részeként.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Sporting CP (portugál) (Tv: RTL+, Sport2)
18.45: Galatasaray (török)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+, Sport1)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bayern München (német) (Tv: RTL+, Sport1) élőben az NSO-n!
21.00: FC Barcelona (spanyol)–Aston Villa (angol) (Tv: RTL+) élőben az NSO-n!
21.00: Feyenoord (holland)–Internazionale (olasz) (Tv: RTL+)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Lille (francia) (Tv: RTL+)
21.00: Linzer ASK (osztrák)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: RTL+)
21.00: Manchester United (angol)–AS Roma (olasz) (Tv: RTL+, Sport2)
21.00: Villarreal (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: RTL+) élőben az NSO-n!

 

Bayern München FC Barcelona Bajnokok Ligája RTL+ Manchester United Gulácsi Péter Atlético Madrid Inter Harry Kane AS Roma
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