Bognár György: Nem kaptuk el az arányokat a fiatalok és a rutinosak között...

Pinezits Máté, az MTK Budapest vezetőedzője

– A hazai kispadról nézve milyen volt a mérkőzés?

– Az ellenfél megbüntette a két hibánkat. Nem tudom pontosan, mennyi, de úgy huszonöt és harminc közötti kapura lövésünk lehetett, igaz, csak egyből lett gólt. Lehet azt mondani, hogy nem kell kockáztatni a támadások felépítésénél, hogy ebből jönnek a hibák, ám erre azt válaszolom, épp ez a felfogás hozta magával, hogy a forduló előtt mi szereztük a legtöbb gólt. Ezen a meccsen nem az lett volna a kérdés, hány pontot szerzünk, hanem, hogy hány góllal nyerünk, de most a rosszabbik oldalon álltunk.

– Ilia Beriasvili gyakorlatilag gólpasszt adott az ellenfélnek, majd a másik hátvéd, Kovács Patrik kisvárdainak dobta be a labdát, amelyből újra gólt kaptak – mire gondolt ezeknél a szituációknál?

– Nagyon rossz érzésem volt. Benne van a hiba a játékban, ezt nálam okosabb és bölcsebb emberek is mondták már, ám a felelősséget vállalni kell.

– Nyers Ádám először kapott lehetőséget kezdőként, hogy tetszett a teljesítménye?

– Két hete edz velünk, mert sérült volt, megállta a helyét. A párharcokban jó volt, pedig nála erősebb védőkkel találkozott. Magának és társainak is alakított ki helyzeteket, de biztos vagyok benne, hogy játszik ő még ennél jobban is.

Supka Attila és Pinezits Máté a találkozót megelőzően (Fotó: Kovács Péter)

Supka Attila, a Kisvárda vezetőedzője

– Fontos három pontot szereztek – boldog?

– Amit elterveztünk, megvalósította a csapat, bár olyan színvonalon nem tudott futballozni, mint a legutóbbi két bajnokin, a DVSC és az ETO ellen, de most legalább nyertünk. Az első tizenöt perc nem tetszett, sok hiba csúszott a játékba, az MTK ránk erőltette az akaratát. A fordulás után szereztünk két gólt, a hajrában azonban akaratlanul is magunkra húztuk az ellenfelet, szépített is, ám az akarati tényezőknek is hála megszereztük a három pontot.

– A második gólt Teslim Balogun és Szikszai Hennagyij hozta össze, mindketten csereként szálltak be – ezt kérte tőlük?

– Abban bíztunk, ha az MTK jobban kinyílik, lesznek majd lehetőségeink, szerencsére így is történt. Szikszai Hennagyij remekül szállt be.

– Négy, nyeretlenül megvívott bajnoki után győztek ismét – mit jelent ez a csapatnak?

– Az Újpesttől kikaptunk, nem volt jó a játék, s bár a Nyíregyházától is vereséget szenvedtünk, ellene már jobban futballozott a csapat. A DVSC és az ETO ellen olykor látványosan játszottunk, de egy-egy pontot gyűjtöttünk, míg a futball minősége az MTK ellen nem mindig volt megfelelő, mégis nyertünk. Már szereztünk kilenc pontot, ez jó, kicsit fellélegezhetünk.