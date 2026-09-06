Bognár György: Nem kaptuk el az arányokat a fiatalok és a rutinosak között...

Pinezits Máté, az MTK Budapest vezetőedzője
– A hazai kispadról nézve milyen volt a mérkőzés?
– Az ellenfél megbüntette a két hibánkat. Nem tudom pontosan, mennyi, de úgy huszonöt és harminc közötti kapura lövésünk lehetett, igaz, csak egyből lett gólt. Lehet azt mondani, hogy nem kell kockáztatni a támadások felépítésénél, hogy ebből jönnek a hibák, ám erre azt válaszolom, épp ez a felfogás hozta magával, hogy a forduló előtt mi szereztük a legtöbb gólt. Ezen a meccsen nem az lett volna a kérdés, hány pontot szerzünk, hanem, hogy hány góllal nyerünk, de most a rosszabbik oldalon álltunk.
– Ilia Beriasvili gyakorlatilag gólpasszt adott az ellenfélnek, majd a másik hátvéd, Kovács Patrik kisvárdainak dobta be a labdát, amelyből újra gólt kaptak – mire gondolt ezeknél a szituációknál?
– Nagyon rossz érzésem volt. Benne van a hiba a játékban, ezt nálam okosabb és bölcsebb emberek is mondták már, ám a felelősséget vállalni kell.
– Nyers Ádám először kapott lehetőséget kezdőként, hogy tetszett a teljesítménye?
– Két hete edz velünk, mert sérült volt, megállta a helyét. A párharcokban jó volt, pedig nála erősebb védőkkel találkozott. Magának és társainak is alakított ki helyzeteket, de biztos vagyok benne, hogy játszik ő még ennél jobban is.
Supka Attila, a Kisvárda vezetőedzője
– Fontos három pontot szereztek – boldog?
– Amit elterveztünk, megvalósította a csapat, bár olyan színvonalon nem tudott futballozni, mint a legutóbbi két bajnokin, a DVSC és az ETO ellen, de most legalább nyertünk. Az első tizenöt perc nem tetszett, sok hiba csúszott a játékba, az MTK ránk erőltette az akaratát. A fordulás után szereztünk két gólt, a hajrában azonban akaratlanul is magunkra húztuk az ellenfelet, szépített is, ám az akarati tényezőknek is hála megszereztük a három pontot.
– A második gólt Teslim Balogun és Szikszai Hennagyij hozta össze, mindketten csereként szálltak be – ezt kérte tőlük?
– Abban bíztunk, ha az MTK jobban kinyílik, lesznek majd lehetőségeink, szerencsére így is történt. Szikszai Hennagyij remekül szállt be.
– Négy, nyeretlenül megvívott bajnoki után győztek ismét – mit jelent ez a csapatnak?
– Az Újpesttől kikaptunk, nem volt jó a játék, s bár a Nyíregyházától is vereséget szenvedtünk, ellene már jobban futballozott a csapat. A DVSC és az ETO ellen olykor látványosan játszottunk, de egy-egy pontot gyűjtöttünk, míg a futball minősége az MTK ellen nem mindig volt megfelelő, mégis nyertünk. Már szereztünk kilenc pontot, ez jó, kicsit fellélegezhetünk.
Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője
– Végig futniuk kellett az eredmény után: mi történt?
– Ezen a mérkőzésen nem kaptuk el az arányokat a fiatalok és a rutinosabb játékosok között. Ugyanakkor nem játszott rosszul a csapat, a helyzetek megvoltak – és nem is kevés –, de folyamatosan kontraakciókat vezetett a Debrecen.
– A kulcspillanatokból rosszul jött ki a Paks, mit gondolt, ez döntött ezen a meccsen?
– Nem, nem ezen. Tény, kimaradtak a lehetőségeink, ráadásul tiszta helyzetekről volt szó, azaz akár vezethettünk is volna. Sokszor volt olyan labdavesztés, hogy egy ritmussal átfutott a csapatok a Loki, rengeteg volt az egyéni védekezési probléma.
– Négy gólt szerzett az ellenfél, a Paks nagyon sok lehetőséget rontott el, de vajon a védekezésben, vagy a támadásban voltak nagyobb hiányosságok?
– Egyértelműen a védekezésben. Ennek a csapatrésznek stabilnak kell lennie, hogy jó legyen a futball. Azt is hozzá kell tenni, nagyon sok volt a rossz döntés, mert amikor passzolni kellett, akkor is lőttünk, ráadásul rosszul.
Gert Remmel, a DVSC vezetőedzője
– Négy nyeretlen bajnoki után szerzett ismét három pontot a csapat, szinte hibátlan helyzetkihasználással. Hogyan látta a teljesítményt?
– Egész héten ezért az eredményért dolgoztunk. A Paksnak nagyon veszélyes támadói vannak, fejjátékuk talán a legjobb az élvonalban. Van, amikor nem jön össze, amit szeretnél, ezúttal nem ez történt.
– Négy fiatalnak, köztük egy újoncnak is bizalmat szavazott a kezdőcsapatban, hogy látta, a fiatalok élni tudtak ezzel az eséllyel?
– Mind a négyen jól futballoztak. Egri Imre először játszott az élvonalban, gólpasszt adott, de csak jókat tudok mondani Szakál Dénesről, Tercza Gergőről és Patai Dávidról is, szóval elégedett vagyok velük.
– Dzsudzsák Balázst, és a kapus, Plamen Andreevet, aki több bravúrt is bemutatott, sérülés miatt kellett lecserélni. Mit lehet tudni az állapotukról?
– Még nem tudom megmondani, mekkora a baj, legkésőbb hétfőre kiderül. Bízom benne, jövő héten a kupamérkőzésen legalább az egyikükre számíthatok.
NB I
7. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–KISVÁRDA MASTER GOOD 1–2 (0–0)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2267 néző. Vezette: Derdák
MTK: Demjén – Varju (Hinora, 79.), Beriasvili, Armalas, Kovács P. (Klausz, 79.) – Kata, Zeljkovic (Szuhodovszki, 63.) – Jurek, Bognár I., Kerezsi – Nyers (Komáromi, 63.). Vezetőedző: Pinezits Máté
KISVÁRDA: Popovics – Nagy K. (Youga, 80.), Lippai, Chlumecky, Soltész D. – Matanovics (Szőr, 75.), Melnik, Mbock, Ésik (Szikszai, a szünetben) – Herc (T. Balogun, 61.), Jordanov (Bíró B., a szünetben). Vezetőedző: Supka Attila
Gólszerző: Klausz (88.), ill. Matanovics (53.), Szikszai (62.)
Paksi FC–Debreceni VSC 2–4 (1–3)
Paks, Fehérvári úti Stadion. 2781 néző. Vezette: Káprály Mihály
PAKS: Kovácsik – Vas, Belényesi (Tóth B., a szünetben), Szabó J. – Győrfi, Papp K., Horváth Kevin (Windecker, a szünetben), Lapu (Simut, 75.) – Pető M., Haraszti – Szalai J. (Galambos J., 75.). Vezetőedző: Bognár György
DEBRECEN: Andreev (Erdélyi B., 76.) – Tercza, Lang, Szakál, Guerrero – Boskovic, Patai (Samper, 68.) – Egri (Baldoni, 68.), Dzsudzsák (Sain, 55.), Dénes V. – Szendrei Á. (Adinany, 68.). Vezetőedző: Gert Remmel
Gólszerzők: Haraszti (24.), Tóth B. (81.), ill. Szendrei Á. (6., 22.), Guerrero (39.), Vas (71. – öngól)