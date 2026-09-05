Női kosarasaink megverték Nigériát, 28 év után újra magyar győzelem vb-mérkőzésen!

NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

2. FORDULÓ

B-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–NIGÉRIA 71–67 (21–13, 15–13, 16–16, 19–25)

Max Schmeling Halle, 3857 néző. Vezette: Batista (Puerto Ricó-i), Griguol (ausztrál), Gajdosz (lengyel)

MAGYARORSZÁG: Studer 4/3, Aho Nina 4, LELIK 14, JUHÁSZ 19/3, TAKÁCS-KISS 17/3. Csere: Josepovits 2, Turner 4, Kányási 2, Török 5/3, Széki-Barnai. Szövetségi kapitány: Völgyi Péter

NIGÉRIA: KALU 11, Balogun 13/6, Amukamara 2, OKONKWO 17/9, Musa 10. Csere: Macaulay 11/6, Obi, Kunaiyi 3, Efusa-Aguebor. Szövetségi kapitány: Rena Wakama

A mérkőzés alakulása. 3. perc: 9–6. 6. p.: 11–11. 8. p.: 15–11. 14. p.: 27–13. 16. p.: 27–19. 19. p.: 30–24. 23. p.: 38–32. 26. p.: 43–32. 30. p.: 49–42. 35. p.: 56–46. 36. p.: 63–49. 38. p.: 66–60. 40. p.: 69–67

Kipontozódott: Okonkwo (39. p.)

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Mindent beleadtunk, nagy szívvel játszottunk. Rövid időnk volt felkészülni Nigériából, a kulcs az volt, hogy a lepattanóharcot megnyertük. A végjátékot szorossá tettük, nem gondoltam volna, hogy 26 eladott labdával nyerni tudunk.

Rena Wakama: – Jó dobóhelyzeteink voltak az első félidőben, sokszor végigjátszottuk a figuráinkat, de nem értékesítettük megfelelő százalékkal. Ebben a csoportban nincs sok lehetőség hibázni, ám két vereségünk van, noha jobban játszottunk, mint Dél-Korea ellen, fejlődtünk ahhoz a meccshez képest. Nem volt igazán ritmusunk, a kezdést elrontottuk mindkétszer. A magyarok jól dobtak, remek csapatuk van, egységesek, összeszokottabban kosárlabdáztak.

ÖSSZEFOGLALÓ

A szombati mérkőzés legfontosabb kérdése vitathatatlanul az volt, hogy a magyar válogatottat mennyire viselte meg az a mélyütés, amit a franciák elleni nyitányon kapott. Völgyi Péter csapata, amely 28 év után szerepel újra világbajnokságon, pénteken súlyos vereséget (99–53) szenvedett a párizsi olimpia ezüstérmesétől, s a csalódottságon az sem enyhített, hogy a viadal egyik favoritjával mérkőztünk, amely remekül játszott. „Számunkra a torna szombaton kezdődik” – mondta a találkozó után a szövetségi kapitány, ezzel is próbálva csökkenteni a csapás jelentőségét. Szerencsére a mieink nem kerültek padlóra, noha komoly pofont kaptak, Studer Ágnes például azt mondta, lélekben fel voltak készülve arra is, hogy nagy vereségbe szaladnak vele. A csapat koncentráltan hagyta el a hotelt ebédidőben, de azt nyilván nem láthattuk, a lelkekben mi zajlott le... Egy volt biztos a feldobás előtt: ha nyerünk, szinte bizonyosan továbbjutunk (joggal feltételezve, hogy az afrikaiak a 3. fordulóban nem verik meg a franciákat), míg ha nem, akkor is mindenképp lehet sansz a továbbjutásra egy Dél-Korea elleni hétfői győzelemmel.

Hamar kiderült, megpróbáljuk Takács-Kiss Virág és Juhász Dorka magassági fölényét kamatoztatni, sűrűn mentek be a gyűrű alá a labdák az elején, továbbá örömmel konstatáltuk, hogy bátrabban, jobb ritmusban játszik a csapat, mint az előző napon. Jó rajtot követően vezettünk folyamatosan, viszont bántóan könnyedén eladott labdánk most is akadt néhány (a végére temérdek), de nem bánkódtunk, hiszen 10 perc után nyolc ponttal vezettünk. Majd 13-mal, amikor egy széttördelt és kosár nélküli periódus után Juhász triplája is beakadt – jött is az időkérés Nigéria részéről. Ellenfelünk, amely a legutóbbi öt Afrika-bajnokságot megnyerte és két éve a párizsi olimpián a 8. helyen zárt, 18 pontos vereséggel rajtolt pénteken, noha a Dél-Korea elleni találkozón az utolsó negyedig pariban volt az ázsiaiakkal. A harcos, kellemetlen stílusú rivális futott egy 6–0-s etapot és feljött nyolc, majd hat pontra, ám szerencsére a félidőre már dupla duplánál (13 pont, 11 lepattanó) járó Juhász találataival egy tízessel előrébb jártunk – és sajnos 14 eladott labdánál –, amikor jött a nagyszünet.

Juhász Dorka megint nagy munkát végzett (Fotó: MKOSZ/Girgász Péter)

További részletek hamarosan...

VÉLEMÉNYEK Lelik Réka, a mieink hátvédje: – Büszke vagyok a csapatra, mert nagy vereség után tudtunk felállni. A meccs nagy részében vezettünk, de most is sokszor eladtuk a labdát, így majdnem kiegyenlítettek a hajrában. Örülök, hogy nem így lett. Sok szurkoló elkísért minket ide, Berlinbe is, nagyszerű érzés és nagy segítség, imádjuk a drukkereinket! Amy Okonkwo, a nigériaiak erőcsatára: – Kemény meccset vívtunk egy remek ellenféllel. A magyar csapat jól játszott és a lepattanócsatában nagyon megvert minket. Rendkívül nehéz volt ez a két találkozó, de még lesz egy mérkőzésünk, azon tovább szeretnénk javítani a játékunkon.

A CSOPORT MÁSIK MÉRKŐZÉSÉN

20.45: Franciaország–Dél-Korea

AZ ÁLLÁS M Gy V Gk P 1. MAGYARORSZÁG 2 1 1 –42 3 2. Franciaország 1 1 – +46 2 3. Dél-Korea 1 1 – +18 2 4. Nigéria 2 – 2 –22 2

A magyar válogatott kerete 10 Aho Nina, 7 Kányási Veronika (mindkettő Diósgyőr), 33 Dúl Panka (Győr), 11 Josepovits Kinga, 9 Studer Ágnes, 13 Török Ágnes (mindhárom Pécs), 14 Juhász Dorka (Galatasaray, török), 21 Lelik Réka (csapat nélküli), 8 Rátkai Eszter (Szekszárd), 55 Széki-Barnai Judit (Cegléd), 2 Takács-Kiss Virág (Valencia, spanyol), 22 Turner Yvonne (csapat nélküli)

A MAGYAR VÁLOGATOTT TOVÁBBI PROGRAMJA

Hétfő, 14.30: MAGYARORSZÁG–Dél-Korea (Max Schmeling Halle) (Tv: M4 Sport)