Nemzeti Sportrádió

Öt gól, két kapufa és egy piros lap – képekben a Vasas–Nyíregyháza bajnoki

V. B.V. B.
2026.09.04. 23:27
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Benczenleitner Barna gólt szerzett, majd később piros lapot kapott (Fotó: Kovács Péter)
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NB I Vasas Nyíregyháza Vasas FC NB I 7. forduló képgaléria Nyíregyháza Spartacus
A Vasas 3–2-re nyert hazai pályán a Nyíregyháza Spartacus ellen a labdarúgó NB I 7. fordulójának pénteki mérkőzésén. Cikkünkben megtekinthetőek a meccs legjobb képei.

 

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fotó 2026.09.04.

Öt gól, két kapufa és egy piros lap – Vasas–Nyíregyháza 3–2 (Fotók: Kovács Péter)

LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
VASAS FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 3–2 (2–1)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 3107 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Albert István, Belicza Bence)
VASAS: Engedi – Pávkovics, Iyinbor, Csóka Dániel, Doktorics – Rab Boldizsár (Mezei, 59.), Hidi M. S. – Kovácsréti (Barkóczi Barnabás, 86.), Urblík J., Tóth M. – Koszta (Pálinkás, 77.). Vezetőedző: Erős Gábor
NYÍREGYHÁZA: Dala – Jovanov (Zikovic, 33.), Temesvári, Katona L. (Medved, 79.), Benczenleitner – Hős (Manner, 55.), Toma, Kovács M., Antonov (Katona B., 55.) – Rezga (Batoum, 56.), Kvasina. Vezetőedző: Bódog Tamás
Gólszerző: Koszta (11.), Kovácsréti (45+1., 73.), ill. Hős (8.), Benczenleitner (58.)
Sárga lap: Rab (23.), Tóth M. (63.), Pávkovics (90+4.), ill. Hős (15.), Temesvári (44.), Kvasina (51.), Kovács M. (64.), Toma (76.)
Kiállítva: Benczenleitner (82.)

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NB I Vasas Nyíregyháza Vasas FC NB I 7. forduló képgaléria Nyíregyháza Spartacus
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