Nemzeti Sportrádió

Vitorlázás: világbajnoki belépő Vadnai Jonatántól

V. SZ.V. SZ.
2026.09.04. 23:39
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Vadnai Jonatán (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
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Vadnai Jonatán Balatonfüred vitorlázás
A magyar vitorláscsalád Balatonfüreden gyűlt össze, és ünnepélyes keretek között köszöntötte Vadnai Jonatánt, aki a múlt héten megnyerte az ILCA 7-es világbajnokságot Írországban.  

Óriási tapsot kapott Vadnai Jonatán, amikor hajójával begurult a Kékszalag Port elé Balatonfüreden. Be­gurult, merthogy autó húzta a hajót szállító trélert, amin testvérével, Benjaminnal álltak, és lengették a magyar zászlót.

A magyar vitorláscsaládból több mint százan gyűltek össze, hogy megünnepeljék a sportág legfrissebb hazai világbajnokát, Jonatán ugyanis hazaérkezett Írországból, a ILCA 7-es vb helyszínéről, amelynek utolsó éremfutamában fordított, szenzációsan kerülte meg a komplett mezőnyt és nyerte meg az olimpiai hajóosztály világbajnokságát.

Az országos sportvezetés is képviseltette magát az eseményen, prof. dr. Gellér László, a Magyar Vitorlásszövetség elnöke, Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára, Märcz Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet nagykövete és Hercsel Erik, a Balatonfüredi Yacht Club elnöke is köszöntötte Vadnai Jonatánt, de ott volt a családja, a barátai, eljött horvát edzője, Jozo Jakelic, és ott volt Berecz Zsombor olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok vitorlázó is. 

 

Vadnai Jonatán Balatonfüred vitorlázás
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