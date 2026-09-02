Nemzeti Sportrádió

Már nem Tóth Balázs, hanem másik kapus megszerzésén gondolkodik a Celtic – sajtóhír

2026.09.02. 00:19
Sam Johnstone-t kölcsönveheti a Celtic (Fotó: Getty Images)
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Sam Johnstone Celtic Tóth Balázs
Tóth Balázs nem szerepelt a Blackburn labdarúgócsapatának keddi bajnokiján, de a magyar válogatott kapus nem klubváltás miatt hagyta ki a meccset.
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Blackburn: Tóth Balázsért nem érkezett írásos ajánlat, és nem amiatt maradt ki a keretből – NS-infó

A Celtic a BL-kudarc óta nem jelentkezett a magyar kapusért. Egyre kevesebb az esélye annak, hogy ebben az átigazolási időszakban váltson.

Tóth Balázs nem szerepelt a Blackburn keretében a Lincoln elleni angol másodosztályú bajnokin, a magyar kapus sérülés miatt hagyta ki a meccset, és akár több mérkőzésen is nélkülöznie kell őt Tony Mowbray vezetőedzőnek.

Korábban a válogatott kapust a Celtickel hozták szóba, de a skót csapat nem a magyar légiós kivásárlásában gondolkodik.

A Sky Sports értesülései szerint a 33 éves Sam Johnstone most a fő kiszemelt, akit a Wolverhamptontól vennének kölcsön.

 

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