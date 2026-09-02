Már nem Tóth Balázs, hanem másik kapus megszerzésén gondolkodik a Celtic – sajtóhír

Tóth Balázs nem szerepelt a Blackburn keretében a Lincoln elleni angol másodosztályú bajnokin, a magyar kapus sérülés miatt hagyta ki a meccset, és akár több mérkőzésen is nélkülöznie kell őt Tony Mowbray vezetőedzőnek.

Korábban a válogatott kapust a Celtickel hozták szóba, de a skót csapat nem a magyar légiós kivásárlásában gondolkodik.

A Sky Sports értesülései szerint a 33 éves Sam Johnstone most a fő kiszemelt, akit a Wolverhamptontól vennének kölcsön.