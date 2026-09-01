Leuven polgármestere megakadályozta, hogy egy izraeli csapat a városában játsszon

A belga bajnokság ezüstérmese mind a négy alapszakasz-mérkőzését Leuvenben akarta játszani a második számú európai kupasorozatban, mert saját brüsszeli arénája nem felel meg az európai szövetség (UEFA) előírásainak. A sorsolást követően eldőlt, hogy az Union október 22-én pályaválasztóként csap össze az izraeli bajnokkal, de Mohamed Ridouani, Leuven polgármestere jelezte, a közbiztonság érdekében nem engedélyezi a mérkőzés megrendezését, még egy üres stadionban sem.

Az UEFA kedden közölte, megkapta a tájékoztatást a város álláspontjáról, majd megerősítette, hogy „a házigazda klub kötelessége alternatív helyszínt találni, az új helyszín a következő néhány napban ismert lesz”. Az UEFA-nak a 2023. októberi, az Izrael elleni Hamász-támadások kezdete után hozott döntése értelmében minden izraeli klub semleges országban vívja a „hazai” találkozóit az európai kupákban. A Hapoel Beer-Seva ebben a szezonban a Bajnokok Ligája-selejtezőben Magyarországon és Romániában szerepelt házigazdaként.



