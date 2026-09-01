Nemzeti Sportrádió

Leuven polgármestere megakadályozta, hogy egy izraeli csapat a városában játsszon

V. J./MTIV. J./MTI
2026.09.01. 23:07
A leuveni polgármester, Mohamed Ridouani (Fotó: Getty Images, archív)
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Hapoel Beer-Sheva Union Saint-Gilloise Leuven
A leuveni polgármester, Mohamed Ridouani nem engedélyezi, hogy a labdarúgó Európa-liga főtábláján szereplő belga Royale Union Saint-Gilloise a városban fogadja az izraeli Hapoel Beer-Sevát.

A belga bajnokság ezüstérmese mind a négy alapszakasz-mérkőzését Leuvenben akarta játszani a második számú európai kupasorozatban, mert saját brüsszeli arénája nem felel meg az európai szövetség (UEFA) előírásainak. A sorsolást követően eldőlt, hogy az Union október 22-én pályaválasztóként csap össze az izraeli bajnokkal, de Mohamed Ridouani, Leuven polgármestere jelezte, a közbiztonság érdekében nem engedélyezi a mérkőzés megrendezését, még egy üres stadionban sem.

Az UEFA kedden közölte, megkapta a tájékoztatást a város álláspontjáról, majd megerősítette, hogy „a házigazda klub kötelessége alternatív helyszínt találni, az új helyszín a következő néhány napban ismert lesz”. Az UEFA-nak a 2023. októberi, az Izrael elleni Hamász-támadások kezdete után hozott döntése értelmében minden izraeli klub semleges országban vívja a „hazai” találkozóit az európai kupákban. A Hapoel Beer-Seva ebben a szezonban a Bajnokok Ligája-selejtezőben Magyarországon és Romániában szerepelt házigazdaként.


 

 

Hapoel Beer-Sheva Union Saint-Gilloise Leuven
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