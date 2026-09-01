Nyolc között a címvédő a női röplabda Eb-n

A 8100 néző előtt lejátszott sima, 90 perces találkozó legjobbja a hazaiak kubai származású ütőjátékosa, Melissa Vargas volt 16 ponttal.

A törökökre – akik a magyarok ellen 3:0-ra nyertek – a negyeddöntőben azok a németek várnak, akiket a csoportkörben 3:1-re múltak felül.

RÖPLABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG

NYOLCADDÖNTŐ

Belgium–Németország 3:2 (–20, 21, 20, –25, 8)

Törökország–Azerbajdzsán 3:0 (14, 16, 22)

Hétfőn játszották

Csehország–Svédország 0:3 (19, 23, 21)

Lengyelország–Portugália 3:0 (18, 17, 23)

Olaszország–Bulgária 3:0 (18, 13, 13)

Hollandia–Szlovénia 3:2 (18, –19, 21, –29, 9)

Vasárnap játszották

Szerbia–Horvátország 3:1 (–19, 19, 17, 12)

Franciaország–Görögország 0:3 (16, 18, 20)

A TOVÁBBI PROGRAM

NEGYEDDÖNTŐ

Szerda (Brno)

16.00: Szerbia–Görögország

19.00: Olaszország–Svédország

Csütörtök (Isztambul)

Lengyelország–Hollandia

Németország–Törökország